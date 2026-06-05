Il Vespa Club Il Ponte Mediceo rinnova il direttivo

Ogni associazione vive grazie all'impegno delle persone che ne condividono valori, passione e spirito di partecipazione. È nel segno di questa continuità che il Vespa Club Il Ponte Mediceo comunica ufficialmente ai soci e agli amici del club l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, avvenuta secondo le procedure previste dallo statuto associativo. Nel corso della prima riunione del direttivo, tenutasi giovedì 4 giugno, sono state inoltre assegnate le cariche operative e le relative responsabilità.

La nuova squadra è composta da:

Presidente Enrico Ceccarini

Vicepresidenti Stefano Vivaldi, Massimo Giusti

Segretario Fabrizio Bertini

Tesoriere Mario Leoncini

Consiglieri Giuliana Baronti, Massimo Gori, Mauro Paroli, Luca Peruzzi

A ciascuno, come accade nelle associazioni che guardano al futuro senza dimenticare le proprie radici, è stato affidato un incarico specifico:

Direttore turistico e sportivo Massimo Gori

Responsabile logistica Mauro Paroli

Compliance Manager Giuliana Baronti

Responsabile Safeguarding e Social Manager Luca Peruzzi

Responsabile Ufficio stampa Alessio Cioni

Le nuove cariche resteranno in vigore per il periodo previsto dallo statuto.

"Non sono previste rivoluzioni, ma la volontà di proseguire un percorso già tracciato, fatto di passione per la Vespa, amicizia, iniziative sul territorio e momenti di condivisione - dichiarano dal club vespista -. Il nuovo direttivo raccoglie questa eredità con entusiasmo e senso di responsabilità, consapevole che ogni uscita, ogni evento e ogni incontro contribuiscono a mantenere vivo lo spirito che da anni caratterizza il Vespa Club Il Ponte Mediceo. Perché una Vespa è certamente un mezzo di trasporto, ma per molti rappresenta soprattutto un modo di vivere il territorio, coltivare amicizie e continuare a viaggiare insieme".

Fonte: Ufficio Stampa

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