A Greve i giovani sono custodi del bene comune

Greve in Chianti mette in campo i giovani come custodi del bene comune. Investire sull’impegno civico della comunità e la partecipazione delle nuove generazioni che possono fare la differenza collaborando attivamente, dando un supporto concreto durante il periodo estivo per rendere più belli e vivibili gli spazi pubblici del territorio. E’ l’obiettivo che si è posto il Comune di Greve in Chianti che, nell’ambito dell’ampia e trasversale offerta delle attività dei campi estivi promossi e realizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni locali, ha lanciato una nuova proposta in forma sperimentale, rivolta a giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni, coinvolti in un’esperienza di cittadinanza attiva e responsabilità civica.

Si intitola “Summer GreWard. Insieme per il nostro territorio” ed è il progetto che l’assessore alle Politiche educative Giacomo Amalfitano ha ideato e attuato in collaborazione con la cooperativa sociale onlus La Stadera cui il Comune ha affidato la gestione dei centri estivi comunali tramite partecipazione ad un bando pubblico.

“Ai giovani che intendono rendersi utili per la loro frazione, il loro posto del cuore, a coloro che vogliono dedicarsi ad un’attività manuale e spendere un pezzetto della loro giornata a favore del patrimonio pubblico - spiega l’assessore Giacomo Amalfitano - proponiamo un’attività da svolgere in una delle quattro settimane attivate, dal 29 giugno al 31 luglio, nelle località di San Polo, Panzano, Strada e a Greve”.

“L’idea è quella di sensibilizzare i ragazzi e le ragazze sul ruolo civico della comunità - continua - e l’importanza che assume la tutela del patrimonio pubblico come spazio comune da condividere. Ognuno di noi, se contribuisce anche con piccoli gesti nel prendersi cura dell’ambiente in cui vive, avrà un vantaggio duplice, ne beneficerà individualmente e tutta la comunità. Coinvolgeremo, dunque, i giovani a dare una mano nello svolgere piccoli interventi di ripristino di beni comuni e arredi pubblici, come ad esempio, ringhiere da riverniciare, panchine da riparare e ripristinare, staccionate da restaurare, con il supporto di un operaio del Comune e di un tutor maggiorenne per ogni gruppo di giovani iscritto alla settimana prescelta”.

“Consegneremo ai partecipanti – specifica una piccola ricompensa finale per l’impegno mostrato corrispondente ad un buono del valore di 50 euro da spendere nei negozi e nelle attività commerciali del territorio”. “La nostra iniziativa - conclude - vuole stimolare senso civico nei giovani e offrire un’occasione divertente per stringere nuove amicizie, socializzare, vivere un’esperienza diversa che possa contribuire alla crescita dei nostri cittadini del futuro”.

La partecipazione è gratuita. Le mattine interessate dall’attività comprendono la fascia oraria 8:30-12:30. Per informazioni e iscrizioni occorre mettersi in contatto con estateconnoigreve@gmail.com oppure il numero 320 33 30 556.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa

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