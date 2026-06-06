Al via l’esercitazione dell’ospedale da campo della Colonna Mobile a Scandicci

È entrato nel vivo stamani a Scandicci (Fi) il grande test operativo dell’EMT2 Toscana 2026, l’ospedale da campo della Colonna Mobile della Protezione civile della Regione Toscana.

L’Emergency Medical Team di Tipo 2 (EMT2) è un ospedale da campo chirurgico mobile e autosufficiente che risponde agli standard dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) e riconosciuto dal sistema europeo di Protezione Civile. E’ in grado di operare a livello internazionale in zone colpite da catastrofi o gravi emergenze umanitarie, classificato.

L’obiettivo del test è verificare l’intera catena organizzativa e operativa necessaria a garantire la piena prontezza del modulo e la sua capacità di partire entro 48 ore dalla richiesta di intervento.

L’esercitazione è iniziata il 3 giugno con la simulazione dell’attivazione del modulo sanitario da parte dell’ERCC (Emergency Response Coordination Centre) della Commissione Europea.

Mentre oggi uomini, mezzi e materiali hanno raggiunto l’area del Parco e del Castello dell’Acciaiolo, messa a disposizione dal Comune di Scandicci, dove è stato avviato il montaggio dell’ospedale da campo.

“L’intera operazione coinvolge oltre 110 volontari coordinati dalla Protezione Civile della Regione Toscana e rappresenta un importante momento di verifica delle capacità di risposta del sistema regionale alle emergenze sanitarie complesse”, spiega il presidente Eugenio Giani, che sottolinea la grande capacità operativa dell’intero sistema di protezione civile, “riconosciuta a livello nazionale ed internazionale”, e ringrazia tutti gli operatori.

“La struttura, composta da moduli sanitari e logistici completamente autosufficienti, rappresenta una delle più avanzate risorse sanitarie campali del sistema regionale di Protezione Civile”, aggiunge l’assessora al diritto alla salute Monia Monni.

“Fondamentale – prosegue – è il contributo delle Aziende sanitarie toscane, che hanno garantito la disponibilità del personale medico e infermieristico necessario allo svolgimento delle attività. Strategica anche la collaborazione del l Coordinamento regionale delle maxi emergenze e delle grandi organizzazioni di volontariato del territorio, ANPAS, Croce Rossa Italiana e Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, che assicurano il supporto logistico e operativo indispensabile per il funzionamento della struttura”.

L’esercitazione consente di testare procedure, tempi di mobilitazione, capacità di coordinamento e integrazione tra le diverse componenti del sistema regionale, confermando il ruolo dell’EMT2 Toscana come risorsa di eccellenza per la risposta alle emergenze in Italia e all’estero.

A seguito dell’attivazione, sono state mobilitate tutte le componenti della Colonna Mobile regionale coinvolte nel progetto EMT2. Per la componente sanitaria è stato attivato il personale del Gruppo Chirurgia d’Urgenza (GCU), mentre per il supporto logistico sono intervenuti i volontari delle associazioni ANPAS, Croce Rossa Italiana e Misericordie.

Le operazioni di allestimento si concluderanno nelle prime ore del pomeriggio, consentendo l’apertura del campo alle visite istituzionali e dei cittadini. Nella giornata di domani è invece prevista una complessa simulazione sanitaria durante la quale l’ospedale sarà pienamente operativo e pronto ad accogliere feriti e pazienti, riproducendo uno scenario realistico di maxi-emergenza.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

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