Alcol a minorenni, sanzioni e chiusura temporanea per un locale a Prato

Cronaca Prato
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Somministravano alcolici a minorenni senza aver chiesto loro il documento di identità, per verificarne la maggiore età. È quanto verificato dagli agenti della polizia locale di Prato in un locale, nei confronti del quale il questore di Prato ha adottato il provvedimento di chiusura temporanea ai sensi dell'art.100 del Tulps.

Gli accertamenti come reso noto dalla questura erano scattati a seguito della segnalazione di un cittadino, il quale riferiva di essersi recato al locale a prendere la figlia minorenne che, all'uscita, aveva accusato un malore dovuto all'ingestione di alcolici. Nei giorni scorsi agenti in borghese, come spiegato dal comune di Prato, avevano notato la presenza di un gruppo di ragazzi tra 16 e 18 anni, che consumavano bevande alcoliche e che avevano dichiarato che a somministrargliele era stato il personale del bar, senza verificare l'età. Scattata la sanzione, si è aggiunto il provvedimento di chiusura. La misura, evidenzia la questura, sebbene temporanea ha la funzione di produrre un effetto dissuasivo sulla frequentazione di soggetti minorenni.

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