Appello del Comune di Poggibonsi: dagli immobili inutilizzati la nascita di nuovi spazi

Dare nuova vita agli spazi inutilizzati, sostenere la creatività giovanile e rafforzare il ruolo del centro storico come luogo di incontro, produzione culturale e innovazione. Sono questi gli obiettivi dell'avviso pubblicato dal Comune di Poggibonsi per raccogliere la disponibilità di immobili da destinare a usi temporanei, che si trovano all'interno dell’ambito individuato nell’avviso stesso (centro storico e aree prossime). Operazione che si inserisce nel processo di rigenerazione urbana avviato.

L’avviso si rivolge a proprietari di immobili dismessi, inutilizzati o sottoutilizzati che desiderino mettere a disposizione spazi, a titolo gratuito o oneroso, per ospitare attività culturali, artistiche, formative e creative di interesse pubblico. “Rigenerare significa prima di tutto restituire significato e funzioni agli spazi – dice la sindaca Susanna Cenni - Con questo avviso vogliamo costruire una sorta di mappa delle opportunità partendo da ciò che già esiste ovvero immobili poco utilizzati o del tutto inutilizzati che possono essere una risorsa da valorizzare. Il nostro obiettivo è trasformarli in luoghi aperti alla comunità, capaci di accogliere progetti culturali, attività artistiche e iniziative rivolte soprattutto alle giovani generazioni”.

Le possibili attività. Gli spazi individuati potranno ospitare, tra le altre attività, sale prova musicali, studi di registrazione, laboratori artistici e digitali, spazi espositivi, percorsi formativi professionalizzanti e ulteriori iniziative coerenti con gli obiettivi di interesse pubblico.

La pubblicazione dell’avviso risponde all’impegno assunto in Consiglio Comunale con la mozione approvata all'unanimità (ottobre 2025) proprio per identificare, anche tramite procedure selettive, aree e immobili pubblici e/o privati suscettibili e idonei a essere destinati ad usi temporanei, nel rispetto delle finalità di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile, e promuovere, tramite procedure di evidenza pubblica, la consultazione di eventuali soggetti interessati quali operatori economici, culturali, sociali, anche tramite percorsi di co-progettazione, con l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni di rigenerazione di eventuali spazi ed aree dismesse o degradate del patrimonio edilizio esistente, ponendo particolare attenzione ai bisogni della fascia giovanile.

L'avviso punta a valorizzare il patrimonio edilizio esistente con il recupero di aree e fabbricati oggi in disuso. Particolare attenzione è riservata agli immobili situati nel centro storico, dove l'Amministrazione intende favorire processi di rivitalizzazione attraverso l’insediamento di attività e funzioni temporanee capaci di generare partecipazione e attrattività.

Chi può partecipare e come. Possono partecipare proprietari privati, società, fondazioni, enti del Terzo settore, associazioni, condomìni, enti pubblici e altri soggetti legittimati alla disponibilità degli immobili.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 1° luglio 2026, utilizzando la documentazione presente sul sito del Comune.

L'inserimento degli immobili nell'elenco che sarà predisposto dal Comune non comporta graduatorie né obblighi per nessuno, ma consentirà all'Amministrazione di disporre di uno strumento conoscitivo utile per sviluppare progetti e attivare possibili usi temporanei di interesse collettivo.

“Uno strumento per sviluppare percorsi di collaborazione favorendo l'incontro tra chi possiede un immobile e chi ha idee, progetti e competenze da mettere in campo”, chiude la sindaca.

Tutte le informazioni, la modulistica e i dettagli dell'avviso sono disponibili sul sito del Comune di Poggibonsi.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa

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