Bambina di tre anni esce da casa di notte e vaga per Pisa

Una bambina di tre anni è uscita di casa da sola nel cuore della notte e ha vagato per alcune centinaia di metri prima di essere vista e soccorsa da un automobilista. È successo a Pisa, proprio l'automobilista ha chiamato il 112.

Sul posto è arrivata la polizia che ha preso la piccola in custodia per accompagnarla al pronto soccorso. I genitori si sono accorti dell'assenza della bimba e hanno iniziato a cercarla sia in casa sia nella zona. Dopo alcune ore sono stati rintracciati dagli investigatori e informati che la piccola era al sicuro e in buone condizioni di salute. La bambina già altre volte si era svegliata e aveva vagato per casa, secondo quanto riferito.

Stavolta ha approfittato di un difetto della serratura della porta di casa è uscita e ha vagato per le strade del paese finché non è stata vista dall'automobilista. La piccola è in una struttura per minori, i genitori sono stati denunciati per abbandono di minore. A darne notizia è La Nazione.

La notizia dell'allontanamento, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi nel Pisano, è riportata oggi da La Nazione. I genitori, riferisce sempre il quotidiano, non appena si sono accorti dell'assenza della bambina in casa si sono messi a cercarla nella zona senza riuscire a trovarla. Dopo alcune ore sono stati rintracciati dagli investigatori e informati che la piccola era al sicuro e in buone condizioni di salute.

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