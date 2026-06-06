'Buono a sapersi', a Peccioli un workshop per i giovani

Dal 15 al 19 giugno, al Centro Polivalente di Peccioli, si terrà "Buono a sapersi", un workshop pensato per le ragazze e i ragazzi tra i 16 e i 22 anni che vogliono capire il presente per immaginare il proprio futuro. L'iniziativa è un progetto di Pensavo Peccioli, in collaborazione con Il Post, con il Comune di Peccioli e il sostegno di Belvedere spa.

L'idea di fondo è semplice: offrire ai giovani strumenti concreti per orientarsi in un mondo che cambia rapidamente. Non un corso scolastico, non una conferenza, ma un'occasione per ragionare insieme su temi che già oggi influenzano le loro vite e che nei prossimi anni ne condizioneranno le scelte — professionali, civili, personali. Un modo per avvicinarsi a questi argomenti non attraverso i libri di testo, ma attraverso chi li vive e li racconta ogni giorno.

Cinque incontri, dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30, per capire meglio alcune delle cose più importanti che stanno succedendo: l'intelligenza artificiale, i social network, la scienza, l'informazione, gli Stati Uniti. Ogni incontro è condotto da un esperto diverso.

Il programma prevede:

Lunedì 15 giugno, “Etica, informazione e democrazia” con Luca Sofri;

Martedì 16 giugno, “Le professioni della scienza” con Beatrice Mautino ed Emanuele Menietti;

Mercoledì 17 giugno, “Intelligenze artificiali” con Paolo Barberis;

Giovedì 18 giugno, “Dove vanno gli Stati Uniti” con Francesco Costa;

Venerdì 19 giugno, “Saperla lunga sui social network” con Giulia Balducci.

Fonte: Ufficio Stampa