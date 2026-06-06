Gavena Giovani riparte, la guida tecnica a Dino Biondo

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L'annata 2025/26 del campionato di Terza Categoria (zona Pisa) ha rappresentato per il Gavena Giovani una stagione di transizione, sotto la guida di Mister Lucchesi Alessandro, che la Società desidera" ringraziare sinceramente per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata".

La stagione 2026/27 si apre ora con una nuova guida tecnica ovvero mister Dino Biondo, coadiuvato da Alberto Pietrantuono. La squadra è stata rinforzata con giocatori di grande esperienza e valore, provenienti anche da categorie superiori, a conferma del club di puntare in alto e raggiungere obbiettivi importanti.

"Il giocatore che viene a Gavena - dice il ds Vito Stefanelli - sa che deve dare il massimo di sé stesso, senza compromessi, con una mentalità vincente che il passato della squadra Amatori A1 1972 Gavena ha creato. Questa è la nostra identità, questa è la nostra fame, questo è il Gavena".

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