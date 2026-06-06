Cascina e Calcinaia senza acqua per lavori: ecco dove

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Cascina, dalle ore 22 di martedì 9 giugno alle ore 6 di mercoledì 10 giugno, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica a Cascina-capoluogo nell’area compresa tra la linea ferroviaria e l’ansa del fiume Arno, e alle utenze di Fornacette nel comune di Calcinaia delle vie Tosco-Romagnola (civici 330, 334, dal 336 al 343, e 366) e Vittime delle Foibe (limitatamente al civico 15).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Per limitare i disagi agli utenti sarà predisposto un servizio di rifornimento idrico sostitutivo tramite due autobotti dislocate rispettivamente nelle aree parcheggio delle vie Cattaneo e Cava.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa