Con la cocaina nella biancheria intima, arrestato

Un 24enne residente nel Pisano ma domiciliato a Cecina è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; ora si trova ai domiciliari. Il giovane, di origini nordafricane, è stato notato dai carabinieri con fare sospetto a San Pietro in Palazzi.

Accortosi dei militari, il giovane ha tentato la fuga, ma è stato bloccato. Nella biancheria intima aveva oltre 8 grammi di cocaina e 380 euro in contanti. In casa invece aveva un bilancino di precisione con residui di polvere bianca, ritagli di cellophane, ulteriori 4 involucri di cocaina e altri mille euro in contanti, oltre a sostanza da taglio. Tutto è stato sottoposto a sequestro.

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