Autori e autrici 'in giro' per Firenze: torna 'Le piazze dei libri'

Dal 9 al 12 giugno Firenze si trasforma nuovamente in un grande festival a cielo aperto con la quinta edizione de “Le Piazze dei Libri”. Per quattro giorni, la manifestazione porterà la cultura, gli autori e il piacere della lettura in tutta la città, dal centro storico ai cinque quartieri, trasformando sette piazze in spazi di incontro, scoperta e partecipazione. Il progetto, promosso da Confartigianato Imprese Firenze nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2026 del Comune di Firenze, nasce con un obiettivo preciso: valorizzare le librerie, incentivare la lettura e restituire la cultura alla dimensione pubblica e comunitaria delle piazze. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Sarà un’edizione ricchissima che vedrà protagonisti alcuni degli autori più amati del panorama letterario, saggistico e culturale italiano. Tra i nomi di punta spiccano la scrittrice e autrice podcaster Chiara Tagliaferri, il maestro del thriller italiano Sandrone Dazieri, lo scrittore bestseller Sacha Naspini, una delle penne più originali della narrativa contemporanea come Antonio Moresco, lo storico dell'arte e saggista Tomaso Montanari. E ancora la giornalista e scrittrice Guia Soncini, il saggista politico Riccardo Nencini, la divulgatrice Yasmina Pani, oltre a un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande letteratura internazionale: la celebrazione dei dieci anni del fenomeno letterario “Una vita come tante” di Hanya Yanagihara, raccontata dal suo traduttore e curatore Luca Briasco. Non mancheranno serate evento, come la Romance Night dedicata alle autrici cult Marilena Barbagallo e Ribes Halley, e focus sul mondo dello sport con nomi del calibro di Francesco Salvi e Luca Pisapia.

Il festival disegnerà un vero e proprio percorso culturale diffuso che attraversa Firenze da nord a sud, connettendo il centro storico ai quartieri: in Piazza della Repubblica, Piazza dei Ciompi, Via de’ Cerretani, Piazza delle Cure, Parco dell’Anconella, Piazza dell’Isolotto e Piazza Dalmazia, allestite per l’occasione con i furgoncini brandizzati con il nome della manifestazione. Il libro diventa così uno strumento di socialità e rigenerazione urbana, un pretesto per vivere la città in modo nuovo e condiviso.

Motore della manifestazione sono le librerie e le case editrici del territorio, presidi fondamentali di cultura di prossimità che hanno curato la costruzione del palinsesto: Libreria Alfani, Libreria Farollo e Falpalà, Feltrinelli Firenze, Libreria Florida, Gioberti Le Cure, Libreria Leggermente, Libreria Malaparte, Libreria Nani Pittori, Libraccio, Edizioni Tassinari e Edizioni OperaOmnia.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI

MARTEDÌ 9 GIUGNO

PIAZZA DEI CIOMPI

18.00 – Luca Pisapia, Il calcio è potere. Una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump (Einaudi) – Con Matthias Moretti, Simone Siliani e Claudia Vago. Incontro a cura della libreria MALAPARTE.

PARCO DELL’ANCONELLA

18.00 – Andrea Castellani, Dinosauri contro alieni (Gribaudo). Incontro a cura della libreria Nani Pittori.

19.00 – Fabio Andreucci, Quello che conta (Librerie Santelli).

21.00 – Sara Gazzini, Dante Tu che ami solo me (Giulio Perrone) – Con Serena Vavolo.

VIA DE’ CERRETANI

18.00 – BettaKnit, Uncinetto Lab (Gribaudo) – Con Giulia Papalia (@lerecensioniignoranti). Incontro a cura della libreria LIBRACCIO.

19.00 – Guia Soncini, Qualunque cosa significhi amore (Mondadori). Incontro a cura della libreria LIBRACCIO.

21.00 – Riccardo Nencini, Mai stanca di vivere (Mondadori) – Con Daniela Morozzi. Incontro a cura della libreria LIBRACCIO.

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

19.30 – Antonio Moresco, Il finimondo (Nutrimenti) – Con Carolina Natoli. Incontro a cura della libreria FELTRINELLI.

21.00 – Ameya Gabriella Canovi, Le stelle non sono mai sole (Vallardi). Incontro a cura della libreria FELTRINELLI.

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

18.00 – Nicoletta Manetti, Nata mancina (Pontecorboli) – Con Serena Panerai. Incontro a cura della libreria ALFANI.

19.30 – Monica Acito, La carità carnale (Bompiani) – Con Luca Starita. Incontro a cura della libreria FELTRINELLI.

21.00 – Pedro Lemebel, Ho paura torero (Gramma Feltrinelli) – Lectio di Luca Scarlini. Incontro a cura della libreria FELTRINELLI.

VIA DE’ CERRETANI

18.00 – Alessandro Berselli, L’occupazione (Elliot) – Con Stefano Miniati. Incontro a cura della libreria LIBRACCIO.

19.30 – Sandrone Dazieri, La mossa del granchio (Rizzoli) – Con Francesca Tofanari. Incontro a cura della libreria LIBRACCIO.

21.00 – Massimiliano De Luca, Riconciliazioni (Robin) – Con Francesca Tofanari. Incontro a cura della libreria LIBRACCIO.

PIAZZA DELL’ISOLOTTO

18.00 – Costanza Mascilli Migliorini, Il vicolo della speranza (Edizioni Tassinari). Incontro a cura di EDIZIONI TASSINARI.

19.00 – Letture in gioco. Tanti libri e giochi letterari con Farollo. Incontro a cura di Libreria FAROLLO e FALPALA’.

21.00 – Penny Morgan, Perché piove sempre su di me? (Giunti) – Con Sabrina Carollo. Incontro a cura della libreria LEGGERMENTE.

GIOVEDÌ 11 GIUGNO

PIAZZA DEI CIOMPI

18.00 – Martina Miccichè, Sorellanza (Il Saggiatore) – Con Isabella Mancini e Francesca Taddei. Incontro a cura della libreria MALAPARTE.

VIA DE’ CERRETANI

18.00 – Mimmo Cangiano, Guerre culturali e neoliberismo (Nottetempo) – Con Vincenzo Scalia e Ubaldo Fadini. Incontro a cura della libreria LIBRACCIO.

19.00 – Sara Monaci, Sfruttamento Made in Italy (People) – Con Silvia Pieraccini e Luca Tescaroli. Incontro a cura della libreria LIBRACCIO.

21.00 – Yasmina Pani, Veneri deformi (Neo) – Con Vincenzo Mauro (@3minuticolprof). Incontro a cura della libreria LIBRACCIO.

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

19.30 – Gianni Denaro, Armadio di famiglia (Minimum Fax) – Con Filippo Disperati. Incontro a cura della libreria FELTRINELLI.

21.00 – Dieci anni di Una vita come tante di Hanya Yanagihara (Sellerio) – Con Luca Briasco. Incontro a cura della libreria FELTRINELLI.

PIAZZA DALMAZIA

19.00 – Fabrizio Berti, Una grande stagione sportiva (Ultra Sport). Incontro a cura della libreria FLORIDA.

21.00 – Sacha Naspini, Diventare bestia (E/O) – Con Alessandro Sapuppo. Incontro a cura della libreria FLORIDA.

VENERDÌ 12 GIUGNO

PIAZZA DEI CIOMPI

18.00 – Tomaso Montanari, La continuità del male (Feltrinelli). Con Raffaele Palumbo. Incontro a cura della libreria MALAPARTE.

VIA DE’ CERRETANI

18.00 – Cecilia Iannaco, Amore non è possesso (L’asino d’oro). Incontro a cura della libreria LIBRACCIO.

19.00 – Chiara Tagliaferri, Arkansas. Storia di mia figlia (Mondadori) – Con Tomaso Montanari e Alessandra Minello. Incontro a cura della libreria LIBRACCIO.

21.00 – Emanuela Cavallo e Marco Ferrari, Artisti alle cinque terre (Laterza) – Con Olga Mugnaini e Letizia Fuochi. Incontro a cura della libreria LIBRACCIO.

PIAZZA DELLE CURE

18.00 – Roberto Naldoni, Racconti (Edizioni Tassinari). Incontro a cura della libreria GIOBERTI CURE.

19.00 – Caterina Perrone, Dumas a Firenze (Edizione Pontecorboli). Incontro a cura della libreria GIOBERTI CURE.

21.00 – Francesco Salvi, La Bibbia del calcio italiano (Edizioni OperaOmnia). Incontro a cura di Edizioni OperaOmnia.

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

19.30 – Gabriella Ambrosio, Aprile è una strana stagione (Gramma Feltrinelli) – Con Mimmo Calopresti. Incontro a cura della libreria FELTRINELLI.

21.00 – Romance Night con Marilena Barbagallo e Ribes Halley, autrici di Lui vuole tutto e Labentia Signa. Desiderio (Magazzini Salani) – Con @libriconfragole. Incontro a cura della libreria FELTRINELLI.

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