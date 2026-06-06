Premiati i vincitori del concorso in memoria di Leonardo Liguori

Si è svolta ieri pomeriggio al primo piano del municipio del Comune di Fucecchio la cerimonia di inaugurazione della mostra e di premiazione del concorso “ Un Progetto per Leonardo”, iniziativa promossa dall’Associazione Leonardo Liguori ODV con il patrocinio del Comune di Fucecchio e rivolta agli studenti e alle studentesse del Liceo Artistico Virgilio di Empoli.

L'evento ha rappresentato un importante momento di incontro tra giovani, istituzioni e comunità, nel segno del ricordo di Leonardo Liguori e dei valori che hanno caratterizzato il suo percorso umano, professionale e sociale. Gli studenti partecipanti si sono confrontati con il tema attraverso opere artistiche originali, realizzate con tecniche e linguaggi espressivi diversi, dimostrando sensibilità, creatività e grande capacità progettuale.

La mostra, che resterà visitabile fino al 19 giugno in municipio, raccoglie i lavori realizzati dai 34 studenti che hanno aderito al concorso. Tra le opere esposte è stata selezionata quella vincitrice, destinata a essere collocata in modo permanente lungo la SR 436, in località San Pierino, contribuendo ad arricchire il patrimonio artistico del territorio e a mantenere viva la memoria dell'ingegnere e scout Leonardo Liguori. A vincere il concorso di scultura è stata Sveva Galassini per “aver interpretato lo spirito e le finalità dell'opera del bando attraverso un'opera capace di trasmettere amore come un leggero e dolce abbraccio”. Menzione speciale, inoltre, a Noemi Mucciaccito per un'opera che “ha profondamente toccato il cuore”.

Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti dell'amministrazione comunale, dell'Associazione Leonardo Liguori ODV, docenti, studenti e familiari. Presenti la sindaca di Fucecchio Emma Donnini e l'assessora regionale alla pubblica istruzione Alessandra Nardini, che nella mattinata ha visitato le scuole fucecchiesi. Nel dettaglio i nidi Filo e Palla e La Gabbianella, il comprensivo Fucecchio (con la dirigente Angela Surace) e l'istituto superiore A.Checchi, con la dirigente Genny Pellitteri. Presente anche la responsabile comunale Pubblica Istruzione e Servizi Educativi Giulia Pacini.

“Non è stato facile decidere l'opera vincitrice – ha sottolineato la sindaca Donnini – perchè le opere sono di grande livello e hanno saputo celebrare in pieno l'essenza di Leonardo e la sua capacità di tirare sempre fuori il meglio dagli altri, come scout ma anche in famiglia e sul lavoro”.

Sulla stessa lunghezza d'onda l'assessora regionale Nardini: “Leonardo aveva scelto di dedicarsi agli altri, dando e ricevendo tanto. L'idea di aiutare il prossimo è forte e diffusa nelle giovani generazioni, che non sono affatto come vengono spesso dipinte. Questo concorso, infatti, lo dimostra, perchè attraverso di esso ragazze e ragazzi hanno avuto la possibilità di esprimersi, di esprimere le proprie emozioni ed è una grandissima soddisfazione sapere che una di queste opere sarà realizzata veramente e ricorderà a tutta la comunità fucecchiese e non solo, Leonardo".

A nome dell'associazione ha parlato Michele Liguori, padre di Leonardo e presidente: “La nostra associazione è nata per ricordare le passioni di Leonardo, che ha sempre voluto lasciare il mondo meglio di come l'aveva trovato. Per questo abbiamo ideato questo concorso che lo ricordasse come educatore ma anche come ingegnere, affiancandolo ad altre iniziative già in corso o che arriveranno prossimamente”.