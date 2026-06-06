Grandi e piccini a Castelfiorentino per la giornata della Protezione Civile

Si è tenuta al Parco Roosevelt di Castelfiorentino la giornata della Protezione Civile, un appuntamento consolidato che viaggia per i comuni dell'Empolese Valdelsa, che quest'anno arriva alla sua quarta edizione.

A distanza di poco più di un anno dagli eventi del marzo 2025 che misero a dura prova gran parte dell'Unione, l'evento è stato una vetrina per far conoscere ai cittadini l'importanza cruciale della Protezione Civile, del ruolo silenzioso e costante che svolgono per la prevenzione, la tutela e l'informazione dei cittadini.

Oltre alle autorità civili e ai membri della protezione civile, erano presenti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Castelfiorentino che hanno partecipato a un percorso formativo iniziato nel dicembre 2025 direttamente nelle classi. La giornata è stata coordinata da Cristina Ferniani di Radio Lady.

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