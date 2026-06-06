Inaugurata la sede di Fratelli d'Italia a Santa Croce sull'Arno

"Una giornata di festa al circolo Fratelli d'Italia di Santa Croce sull'Arno per l'inaugurazione della sede intitolata a Giorgio Almirante". Così in una nota Fratelli d'Italia Santa Croce sul taglio del nastro che ha visto la partecipazione del deputato Giovanni Donzelli responsabile nazionale dell'organizzazione di FdI, l'europarlamentare Francesco Torselli e Serena Bulleri presidente provinciale di Fratelli d'Italia.

"Dopo l'intervento introduttivo da parte del coordinatore Rita Ornella Raganato è stata la volta di Pietro Pieracci, storico esponente della destra locale che ha ricordato il suo percorso politico come coordinatore e consigliere comunale per quattro legislature". A seguire l'intervento di Donzelli, "sul fatto che FdI abbia avuto il merito di aver raccolto il testimone di una identità che stava per essere perduta. Poi ha elencato i numerosi provvedimenti del governo a cominciare dai decreti sulla sicurezza, sull'immigrazione, sulla tutela per le donne straniere compresa la norma che vieta i certificati di verginità delle bambine e i matrimoni dei minori richiesta da uomini islamici, il divieto del velo integrale, il controllo dei flussi di denaro per le moschee, quelli di natura economici ecc. Torselli - proseguono dalla sezione locale di FdI - ha ribadito la visione di Giorgio Almirante sull'Europa, di quanto fosse convintamente europeista ma senza la cessione della sovranità delle nazioni. Ha poi spiegato il successo ottenuto, insieme al suo gruppo, per l'esclusione della pelle dalla legge sulla deforestazione, un grande risultato che coinvolge direttamente il nostro distretto conciario. Serena Bulleri riconoscendo l'importanza della titolazione all'ideologo e fondatore della destra Italiana come rafforzamento dei valori di riferimento delle nostre profonde radici, senza perdere il contatto con la realtà con la quale ci confrontiamo quotidianamente. Ha poi definito Santa Croce sull'Arno motivo di orgoglio per la destra pisana, dove si vince anche quando altrove le cose vanno male".

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