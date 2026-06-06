Storico evento di incontro tra buddisti e cristiani a Pomaia e Cellole

In un tempo segnato da conflitti, divisioni culturali e religiose, è ancora possibile trovare un linguaggio comune? E quale contributo possono offrire le grandi tradizioni contemplative a una società che sembra aver smarrito la capacità di fermarsi, ascoltare e prendersi cura dell'altro?

Sono domande urgenti, che non appartengono a nessuna fede in particolare — ma che ogni fede, a suo modo, ha sempre cercato di abitare. Ed è proprio da qui che nasce "Educare il Cuore", l'evento inter religioso organizzato dall’ Associazione Monastica Sangha Lhungtok Choekhorling e il Monastero di Cellole.

Voci straordinarie come quella dei monaci Enzo Bianchi, fondatore della Comunità monastica di Bose e casa della Madia e Massimo Stordi, monaco buddhista e Presidente dell’Associazione Monastica Sangha Lhungtok Choekhorling, ci guideranno in una conversazione rara e necessaria: quella tra il monachesimo Buddhista e Cristiano, tra la compassione che nasce dalla meditazione e la fraternità che fiorisce dalla fede. Un fine settimana, due luoghi carichi di storia e raccoglimento, Pomaia e Cellole, per un dialogo inter religioso tra due monachesimi, due visioni del mondo, ma un'unica ricerca: quella di una pace che non si impone, ma si coltiva insieme.

L'evento si terrà sabato 13 giugno 2026 a Pomaia (PI) e domenica 14 giugno 2026 Cellole (SI). L'ingresso è libero e aperto a tutti. Il fine settimana si apre sabato 13 giugno alle ore 17:30 al dharma point di Pomaia — il nuovo spazio di aggregazione dell'Associazione Monastica Sangha, a pochi passi dal luogo del primo Monastero buddhista tibetano in Italia. Il tema della giornata è La fraternità come via alla pace e parte da una domanda: come si impara a riconoscere nell'altro qualcuno con cui condividere la fatica e la bellezza di esistere? Enzo Bianchi e Massimo Stordi dialogheranno intorno a questa domanda, con la partecipazione del sangha monastico di Pomaia e dei monaci del Monastero di Cellole.

Domenica 14 giugno alle ore 15:30 il dialogo si sposta al Monastero di Cellole, uno di quei luoghi che il tempo ha reso sacri per accumulo di preghiere, passi e silenzi. Al centro della riflessione, con Enzo Bianchi e Massimo Stordi, La Forza della Compassione: un Ponte tra Buddhismo e Cristianesimo — il punto in cui le due tradizioni forse si avvicinano di più. La giornata si chiuderà con una meditazione comune in natura, condivisa dalle due comunità monastiche.

Come partecipare

I due incontri dell’evento sono gratuiti e aperti a tutti. I posti a sedere non sono assegnati e sono disponibili fino a esaurimento.

Sabato 13 giugno

Dharma point, Via del Commercio Sud 217, 56040 Pomaia, Santa Luce (PI)

info@dharmapoint.it | tel: 050 7917436 | monasterobuddhista.it

Domenica 14 giugno

Monastero di Cellole, Località Cellole 1, 53037 San Gimignano (SI)

ospiti@monasterocellole.it | tel. 0577 946057 | monasterocellole.i