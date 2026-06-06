Lite nella Galleria di viale Gramsci, ferito un 17enne

Polizia in azione a Pisa giovedì 4 giugno. Una pattuglia è andata in viale Gramsci nella galleria per sedare una lite tra due giovani. Un 17enne aveva una vistosa ferita al naso, dalla quale usciva sangue: ha riferito di essere stato aggredito da un uomo, suo connazionale. Il minorenne è stato portato in ospedale.

Poco dopo la polizia ha trovato l'aggressore, un maggiorenne di origini straniere, peraltro irregolare sul territorio nazionale. Questi ha rivelato di aver colpito l'altro dopo ripetute offese. Nell'area la polizia ha trovato un coltello.

Il 5 giugno l'aggressore è stato accompagnato al cpr di Roma-Ponte Galeria per il rimpatrio. "Per il minorenne, attesa l'impossibilità di procedere in via amministrativa nell'immediato, sarà segnalato all'autorità giudiziaria competente" scrivono dalla Questura.

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