L'Use brinda alla chiusura della stagione con un evento pubblico

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Appuntamento al Cenacolo degli Agostiniani per un bilancio su risultati e prospettive e il saluto con intervista a due giocatori, Rosselli e Sesoldi

Appuntamento martedì prossimo, 9 giugno, alle ore 19 nella splendida cornice del cenacolo degli Agostiniani nel cuore di Empoli. La grande famiglia biancorossa si ritrova per una serata speciale dedicata alla stagione appena conclusa. Un momento per celebrare il cammino dei ragazzi e delle ragazze che concludono quest’anno il loro percorso nel settore giovanile, un’esperienza che va ben oltre il campo da gioco e che resterà sempre ben impressa nella loro memoria. Sarà anche l’occasione per fare il punto sulla stagione appena conclusa attraverso il racconto dei responsabili dei settori giovanili di Use Rosa Scotti e Biancorosso Sesa che condivideranno risultati, emozioni e prospettive future del vivaio femminile e maschile.

La serata si concluderà con il saluto a due giocatori che non hanno bisogno di troppe presentazioni: Guido Rosselli e Daniele Sesoldi che saranno protagonisti di un’intervista dedicata alla loro lunga e bellissima carriera: il primo a giro per l’Italia su palcoscenici importanti, il secondo sempre con una sola maglia addosso, quella biancorossa.
Vi aspettiamo per festeggiare e brindare tutti insieme.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

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