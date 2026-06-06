Mercatale Val di Pesa è pronta per il Campionato della Bistecca

La macchina del gusto, targata Mercatale Val di Pesa, sta per entrare in moto. Scalda i motori, anzi i bracieri in piazza Vittorio Veneto. Venerdì 12 e sabato 13 giugno dalle ore 19 si diffondono sapori e antichi segreti di cucina rurale nell'ambito della tredicesima edizione del Campionato della Bistecca, la due giorni dedicata alla Fiorentina nata dalla sinergia e dalla collaborazione fra le volontarie e i volontari della frazione mercatalina, il Comune, la ProLoco, ChiantiBanca e l’associazione San Casciano Classico. Si acquistano i tagli delle bistecche preferiti, direttamente presso le due macellerie locali, la macelleria Coop e la macelleria Tozzetti, per poi affidarli all’abilità che i mastri braciaioli del Chianti mostreranno ai fornelli. E’ questa la formula perfetta, ormai consolidata, di una manifestazione che da anni registra un numero crescente di buone forchette. Migliaia di cittadini e visitatori che come nelle edizioni passate si accalcano in piazza per godere della possibilità di apprezzare e gustare la regina di Firenze.

“Il tutto – rileva il sindaco Roberto Ciappi - in un contesto sociale, culturale, ambientale, autentico, avvolto dalle atmosfere paesane, dove il senso di comunità fa da guida e fonte di ispirazione alle iniziative collettive e alle esperienze di condivisione che coinvolgono e mettono all’opera decine di giovani e adulti, volontari per scelta e per passione”.

Il campionato della bistecca prende il via venerdì 12, dalle ore 19, e prosegue sabato 13 nella stessa fascia oraria. Per entrambe le serate non mancherà la musica ad intrattenere i commensali con le performances dei Quarto Podere e di Jack O Mino Dj set. Ospite speciale della manifestazione sarà l’Accademia Fiorentina, presieduta da Giovanni Brajon, che con i comuni dell’Unione comunale del Chianti ha stipulato nel 2023 un protocollo che promuove e sostiene il processo di candidatura della specialità culinaria alla lista del Patrimonio Immateriale Unesco. L’Accademia fiorentina sarà presente la prima sera, il 12 giugno con un panel o test sensoriale per valutare sei tagli diversi di bistecca alla brace, proposti dalle macellerie e dai maestri braciaioli. Sarà una giuria, composta da membri esperti e popolari a proclamare il miglior piatto del Campionato della Bistecca numero tredici.

La due giorni, in programma in piazza Vittorio Veneto, propone un ricco programma di performances culinarie. “Ampio spazio sarà dato alle dimostrazioni di preparazione e cottura della carne – precisa Giulia Belloni, consigliera comunale delegata alla Promozione del territorio, all’Associazionismo e agli Eventi - curate dai mastri braciaioli che riveleranno agli aspiranti l’arte e i segreti della cottura sulla griglia”. Il momento centrale del campionato alza il sipario sulla festa culinaria che metterà a tavola centinaia di piccoli e grandi mangiatori di bistecche provenienti da varie parti della Toscana e dell’Italia.

“La manifestazione – continua il sindaco Roberto Ciappi - è caratterizzata da un’ampia partecipazione della cittadinanza e dalla collaborazione dei macellai, dei commercianti e delle aziende locali”. Alla realizzazione dell’iniziativa collaborano le macellerie Coop e Tozzetti, le aziende agricole del territorio, i negozi e le associazioni di Mercatale, l’Associazione Chianti Classico.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa