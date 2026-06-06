Microcriminalità, Più Certaldo: "Serve una strategia coordinata di contrasto"

Cresce l'allarme per gli episodi di microcriminalità, disordini e degrado, che stanno interessando il territorio di Certaldo. A farsi portavoce delle preoccupazioni dei cittadini è la capogruppo della lista civica Più Certaldo, che chiede un cambio di passo immediato e una visione d’insieme per restituire serenità alla comunità.

"Non possiamo più permetterci di rincorrere le emergenze con interventi frammentari," dichiarano i civici. "Quello che serve è una Strategia coordinata di contrasto alla criminalità, capace di mettere in rete le forze dell'ordine, la polizia municipale e l'amministrazione in un piano d'azione concreto."

Il Gruppo Consiliare ha deciso di passare dalle parole ai fatti, annunciando un'azione istituzionale mirata per fare chiarezza sulla situazione e costringere la maggioranza a prendersi le proprie responsabilità.

"Convocheremo la commissione garanzia e controllo," annuncia Piu Certaldo. "L'obiettivo è duplice: da un lato vogliamo definire, dati alla mano, le criticità che insistono sul nostro territorio; dall'altro, intendiamo mettere nero su bianco gli impegni che l'Amministrazione Comunale di Certaldo deve assumersi”.

Secondo Più Certaldo, il fenomeno richiede una risposta ferma e Campatelli deve rendere conto delle promesse fatte e non mantenute sul tema della sicurezza!

A pochi giorni dalla chiusura delle scuole, un periodo in cui i nostri ragazzi vivono maggiormente il paese, le famiglie hanno il diritto di sentirsi sicure e tutelate. Le istituzioni devono dare risposte concrete e risultati apprezzabili.

Lista Civica Piu Certaldo.

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