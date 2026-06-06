Dall'evento al Centro Padel di San Miniato oltre 40mila euro alla Stella Maris

Grande successo per l'evento MIRAalleSTELLE, andato in scena il 30 e 31 maggio al Centro Padel di San Miniato. Grazie alla partecipazione, alla generosità e all'impegno di tutti, è stato raggiunto un traguardo importante: 40.800 euro saranno devoluti all'IRCCS Fondazione Stella Maris, contribuendo concretamente alla realizzazione del nuovo ospedale di Cisanello.

L'iniziativa è nata sotto il motto “Mira alle stelle”, una frase semplice ma ricca di significato che ha ispirato l'edizione 2026 dell'evento organizzato da Us for You, realtà nata con l'obiettivo di coniugare sport e solidarietà. Quest'anno lo sguardo è stato rivolto alle "stelle" della Fondazione Stella Maris, eccellenza italiana nel campo della neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza.

Il progetto è stato presentato nei giorni precedenti al Ristorante Golf Bellosguardo di Vinci, alla presenza di numerose autorità, tra cui il senatore Dario Parrini, il sindaco di Vinci Daniele Vanni, il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e il sindaco di San Miniato Simone Giglioli.

Ad aprire la presentazione è stato Gianluca Proietti, anima dell'iniziativa nata anni fa a Vitolini nel ricordo del padre. Al suo fianco, in questa avventura solidale, gli amici Leonardo Mazzoni e Fabio Beconcini. Cuore dell'incontro sono stati gli interventi dei rappresentanti della Fondazione Stella Maris. Il presidente Giuliano Maffei ha ripercorso la storia dell'istituto dal 1958 a oggi, mentre la professoressa Giuseppina Sgandurra, responsabile del Laboratorio INNOVATE e del Centro di Eccellenza "CoE REHAB-CHILD", ha illustrato l'importanza della struttura, unica in Italia a dedicarsi esclusivamente all'assistenza e alla ricerca nel campo della neuropsichiatria infantile. Con oltre 400 professionisti tra specialisti, ricercatori e docenti universitari, Stella Maris rappresenta un punto di riferimento nazionale e internazionale per la cura dei disturbi neurologici e psichiatrici dell'età evolutiva.

Tra i protagonisti dell'evento anche numerosi ex calciatori professionisti che hanno sposato con entusiasmo il progetto solidale. Al torneo hanno partecipato campioni del calibro di Francesco Caputo, Massimo Maccarone, Tomas Locatelli, Marco Amelia, Germán Denis, Borja Valero, Daniele Croce. Insieme a loro sono scesi in campo anche numerosi partecipanti amatoriali e partner dell'iniziativa, dando vita a due giornate all'insegna dello sport, della condivisione e della solidarietà.

Momento particolarmente significativo è stata anche la Cena di Gala ospitata alla Loggia dei Medici di Cerreto Guidi, durante la quale si sono svolte un'asta benefica e una lotteria solidale che hanno contribuito in maniera determinante alla raccolta fondi.

Dagli organizzatori un "grazie sincero va a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e che hanno trasformato una serata speciale in un gesto concreto di speranza e sostegno per la Fondazione Stella Maris e per tutti i bambini che ogni giorno trovano assistenza, cura e ricerca all'interno della struttura".