Investito di notte da un'auto: muore in Emilia un 19enne di Pontedera

Un 19enne originario di Pontedera e residente proprio nella cittadina toscana ha perso la vita nella notte dopo un incidente a Brescello, in provincia di Reggio Emilia. Il giovane era in sella alla sua bici e sarebbe stato investito da un'auto; coinvolto nel sinistro anche un altro pontederese di 18 anni, pure lui in bici, rimasto ferito.

Lo scontro è avvenuto alle 3.30 di sabato 6 giugno lungo la Strada Provinciale 62 'Cisa'. Per cause ancora da accertare, un'auto avrebbe colpito le due bici. Nonostante i tentativi di rianimazione compiuti dai sanitari del 118, intervenuti sul posto, le ferite riportate dal 19enne si sono rivelate fatali. L'altro ferito, cosciente al momento dei soccorsi, è stato portato d'urgenza in ospedale a Parma.

Alla guida dell'auto un uomo di 43 anni, originario di Napoli e residente a Sorbolo Mezzani, nel Parmense. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri. I veicoli coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro e rimossi dal soccorso stradale. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.