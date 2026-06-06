Premio Nazzareno Bisogni a Pietro Mecarozzi. Menzione speciale per Matteo Lignelli

Pietro Mecarozzi, per il reportage “Dentro il degrado di Sollicciano” pubblicato su La Nazione Firenze del 30/05/2025, e Matteo Lignelli, per l’articolo “Viaggio a San Frediano dove sui campanelli i cognomi non ci sono più”, pubblicato su Repubblica Firenze il 19/02/2025: sono loro due, il primo come vincitore, il secondo come “menzione speciale”, a ricevere i riconoscimenti per l’edizione 2026 del Premio giornalistico Nazzareno Bisogni, concorso per giornalisti under 35 che hanno prodotto lavori a tema sociale sulla stampa toscana nell’anno precedente. L’iniziativa, promossa da Cgil Toscana, Associazione Stampa Toscana e Ordine dei Giornalisti della Toscana, giunta alla terza edizione, vuole ricordare lo storico capo-comunicazione dell’organizzazione sindacale nonché dirigente del sindacato dei giornalisti scomparso nel 2022.

Quest’anno, inoltre, per il Premio Nazzareno Bisogni c’era una novità: oltre alla sezione stampa, il concorso è infatti sbarcato nelle scuole superiori, per la precisione all’Istituto Sassetti Peruzzi di Firenze (grazie alla disponibilità e alla collaborazione della dirigenza), dove gruppi di alcune classi quinte si sono cimentate nella proposta di lavori giornalistici (su temi civili, sociali, economici e culturali) o testuali o audiovisivi.

La giuria che ha esaminato i diversi lavori arrivati era composta, per ambo le sezioni, da rappresentanti di Cgil, Ast, Odg e della famiglia Bisogni. I premi, pecuniari, saranno consegnati a Mecarozzi, Lignelli e ragazzi e ragazze della scuola lunedì 8 giugno presso la sede dell’Istituto Sassetti Peruzzi di Firenze in via S.Donato 46 durante una assemblea (ore 10-12), alla presenza di Rossano Rossi (segretario generale Cgil Toscana), Sandro Bennucci (Ast), Maria Adele De Francisci (Odg) e della famiglia Bisogni.

Hanno detto Cgil Toscana, Odg Toscana e Ast: “Anche quest’anno abbiamo ricevuto lavori di grande valore e sensibilità, capaci di raccontare con profondità temi sociali complessi e vicini alla vita delle persone. A tutte le partecipanti e a tutti i partecipanti va il nostro ringraziamento più sincero, insieme all’augurio di proseguire con passione e rigore il proprio percorso professionale. Un’informazione libera, scrupolosa e consapevole resta infatti un presidio fondamentale per la qualità della vita democratica del Paese. È stato particolarmente significativo vedere il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti del Sassetti Peruzzi, che hanno portato entusiasmo, curiosità e attenzione civile. Questo premio continua a rappresentare non solo un riconoscimento al buon giornalismo, ma anche un modo concreto per tenere viva la memoria di Nazzareno Bisogni, del suo forte senso etico, della sua attenzione ai temi sociali e della generosità con cui accompagnava le nuove generazioni di giornalisti e giornaliste”.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa