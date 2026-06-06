Scoperta serra di cannabis in mansarda, un arresto nell'Aretino

Tre kg di marijuana e 47 piante di cannabis trovate in una mansarda adibita a serra. Per questo i carabinieri di Foiano della Chiana, nel corso di un servizio dedicato al contrasto della produzione e del traffico di stupefacenti, hanno arrestato un uomo di 56 anni, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'arresto, spiega l'Arma in una nota, è stato compiuto a seguito di una perquisizione domiciliare nei confronti dell'uomo che, all'interno della sua abitazione, aveva adibito la mansarda a serra per coltivare cannabis, utilizzando lampade riscaldanti, impianti di irrigazione e di ventilazione. Nella stanza i militari hanno rinvenuto e sequestrato le 47 piante di varie dimensioni. Ulteriori accertamenti hanno portato ad individuare i 3 kg di marijuana, per gli investigatori pronti ad essere immessi "sul mercato".

Il locale, le attrezzature usate per la coltivazione, le piante e lo stupefacente sono stati sequestrati dai carabinieri. Il 56enne è stato arrestato e condotto presso il carcere di Arezzo. Sono in corso ulteriori indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Arezzo, per verificare la destinazione dello stupefacente prodotto e l'eventuale rete di distribuzione dell'uomo.

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