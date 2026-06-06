Sorpresi a spacciare in centro a Firenze, arrestati 34enne e 43enne

A Firenze la polizia ha arrestato un 34enne di origini tunisine e una 43enne. I fatti sono avvenuti il 4 giugno, i due sono finiti in manette per spaccio, l'uomo anche per resistenza a pubblico ufficiale.

La polizia era vicino a Ponte al Pino, dove i residenti avevano segnalato lo spaccio da parte di un uomo che si muoveva su bici elettrica. Il 34enne è stato visto entrare in una casa in via Andrea del Castagno e uscire poco dopo. In via Masaccio si è appartato con una donna e poi se ne è separato.

Gli agenti hanno fermato sia la donna sia l'uomo, ma quest'ultimo ha tentato la fuga in bici, è entrato in un cantiere ed è caduto. Il fuggiasco aveva con sé 505 euro in contanti, inoltre aveva fatto cadere due involucri che teneva in bocca.

In via Andrea del Castagno sono stati trovati tre involucri di cocaina per un peso di 50.73 grammi, due frammenti di hashish di 1.75 grammi, 4420 euro in totale, una bilancina di precisione e vari ritagli in cellophane trasparente usati per confezionare le dosi di cocaina. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Il 34enne e la 43enne sono stati tradotti presso le camere di sicurezza della Questura e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono comparsi per il rito direttissimo all’esito del quale è stato convalidato l’arresto e nei confronti del 34enne disposta la misura della custodia cautelare in carcere e per la 43enne gli arresti domiciliari.

