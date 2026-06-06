Successo a Montespertoli per la performance sulla pace del Teatro della Narrazione

Si è conclusa tra gli applausi scroscianti del pubblico la straordinaria performance andata in scena ieri sera, venerdì 5 giugno, nella suggestiva cornice di piazza Machiavelli a Montespertoli, in occasione della celebre Festa del Vino. L’arte dei giovani si è fatta portavoce di un messaggio universale di armonia e unione.

Nell'ambito del rinomato Progetto Teatro della Narrazione, coordinato e diretto dalla professoressa Giovanna M. Carli in stretta collaborazione con le assessore Daniela Di Lorenzo e Annalisa Giotti, la performance ha proposto una coreografia di forte impatto emotivo, capace di fondere discipline artistiche e sportive differenti sotto la bandiera della solidarietà internazionale.

Protagoniste assolute della serata sono state le giovanissime e talentuose studentesse Norah Bruno e Sveva Bruno, provenienti dalla prestigiosa scuola Sguardi Danza, insieme a Elisa Dainelli, atleta di spicco della Ginnastica Ritmica. Le tre artiste in erba, che frequentano l'I.C. Don Milani diretto dalla dirigente Sara Missanelli, hanno incantato la piazza con un'intensa interpretazione costruita sulle note di "Su di noi", nella moderna e vibrante versione nata dalla collaborazione tra Pupo e Dargen D’Amico.

La performance si è distaccata con forza dalla sua natura puramente pop per elevarsi a un vero e proprio inno alla pace. Attraverso la fluidità della danza contemporanea e la precisione geometrica ed espressiva della ginnastica ritmica, le tre giovani interpreti hanno dato vita a un racconto corporeo profondo, che ha invocato la fine dei conflitti e la centralità del dialogo.

"Il Teatro della Narrazione nato tra i banchi di scuola ha l’obiettivo di stimolare il pensiero critico e la sensibilità sociale degli studenti," ha dichiarato la professoressa Giovanna M. Carli. "Vedere queste ragazze unire i propri talenti per trasformare una canzone iconica in un messaggio di speranza dimostra quanto i giovani abbiano bisogno, e sappiano usare, linguaggi positivi per parlare al mondo."

La commistione tra la tradizione melodica di Pupo e l'urgenza contemporanea di Dargen D'Amico è diventata così la colonna sonora perfetta per unire generazioni diverse intorno a un unico, fondamentale valore: la pace universale. L'evento ha confermato l'importanza di sostenere i percorsi educativi e artistici capaci di valorizzare il talento giovanile mettendolo al servizio dei grandi temi della nostra contemporaneità.

Fonte: Ufficio Stampa