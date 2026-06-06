Tari, Bruni (FdI San Miniato): "Costi aggiuntivi con nuova modalità di pagamento"

"Nei giorni scorsi è arrivato ai cittadini dal Comune di San Miniato l'avviso di pagamento della tassa rifiuti acconto Tari 2026. Il pagamento può essere effettuato solo tramite PagoPa tanto che non è allegato il modello F24 utilizzato finora". Così in una nota la consigliera Francesca Bruni, capogruppo di Fratelli d'Italia che prosegue: "Con il pagamento PagoPa c’è un addebito al contribuente di due o tre euro circa a bollettino a seconda del circuito scelto, sia posta o banca o altro, mentre con F24 non ci sono importi aggiuntivi. Quindi facendo il conteggio con quattro bollettini annui l'esborso per ogni famiglia varia dagli 8 ai 10 euro circa. Perché il comune tramite Abaco s.p.a., concessionaria del servizio di riscossione dei tributi, ha inviato gli avvisi con pagamento esclusivo con PagoPa?" aggiunge Bruni. "Il contribuente può richiedere il modello F24 all’ufficio tributi, - continua la consigliera - ma questa, se verificata, potrebbe essere una discriminazione tra contribuenti".

Bruni rileva come nonostante il pagamento PagoPa "sia di norma preferito per gli enti pubblici, per quanto riguarda la Tari vige il regolamento comunale. Il Comune di San Miniato ha apportato modifiche al regolamento per l’applicazione della Tari con la delibera di consiglio comunale n. 50 del 26 giugno 2025 e all’articolo 17 è esplicitamente previsto il pagamento tramite modello di pagamento unificato F24, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali". La consigliera critica "l'ulteriore spesa a carico delle famiglie per il pagamento della Tari tramite PagoPa, perché poteva essere ancora attuata la riscossione come negli anni passati, ed anche se l’importo a fine anno è di poco inferiore a 10 euro è comunque un ulteriore balzello che poteva essere evitato". Sul tema Francesca Bruni annuncia la presentazione di un'interpellanza nel prossimo consiglio comunale.

Notizie correlate