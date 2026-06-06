Torna il torneo in memoria di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri

Sport Gambassi Terme
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Riccardo Neri e Alessio Ferramosca

Al ristorante Boscotondo di Gambassi Terme venerdì 12 giugno si terrà la cena di presentazione del 18° Memorial organizzato nel ricordo di Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, i due giovani calciatori, promesse della Juventus, a venti anni dalla loro scomparsa.

La conduzione della serata sarà di Mario Tenerani, con la consegna di premi e riconoscimenti per meriti sportivi e valori morali alla presenza di volti noti nel mondo dello sport e del giornalismo sportivo.

Insieme a persone dello dello sport e del giornalismo sportivo, ecco l'immancabile presenza dell'amico Luciano Spalletti e di una rappresentanza della Juventus per onorare la memoria dei loro piccoli calciatori campioni di grandi valori, di umiltà e di rispetto.

Negli stadi di Gambassi, Certaldo e Castelfiorentino il 13 e 14 giugno saranno presenti anche Uscc, Isi Soccer Team e Aberdeen, tre squadre estere che andranno a affiancare Fiorentina, juventus, Livorno, Empoli, Parma, Carrarese, Pisa, Arezzo, Affrico, Avane, Certaldese, Virtus Gambassi, Castelfiorentino United.

Saranno giornate all’insegna dello sport e della solidarietà per ricordare Riccardo e Alessio e continuare a vedere il loro sorriso nel sorriso dei bambini che l’Associazione aiuta. La premiazione dopo le finali sarà il 14 giugno allo stadio Neri di Castelfiorentino.

 

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