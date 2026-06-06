Torneo Open "Città di Castelfiorentino", Bonadio vince la terza edizione

Riccardo Bonadio è il vincitore della terza edizione del Torneo Open maschile "Città di Castelfiorentino" - Memorial Vieri Angelucci, organizzato sui campi in terra rossa della Polisportiva I’Giglio a Castelfiorentino, in collaborazione con Tennis on Tour e con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, che dallo scorso anno, grazie al ricco montepremi di 5.000 euro, è diventato il secondo appuntamento più importante in Toscana dopo le pre-qualificazioni agli Internazionali BNL al Match Ball Firenze.

La sfida andata in scena sui campi valdelsani rimarrà a lungo negli annali per il livello stratosferico dei due contendenti. Da una parte Riccardo Bonadio, un lusso assoluto a livello “open”, con un passato tra i primi 160 al mondo e vittorie contro avversari del calibro di Fabio Fognini, Luciano Darderi e Philip Kohlschreiber; dall’altra Luciano Carraro, italo-argentino con picchi meno elevati del suo opponente, ma una carriera solidissima tra i professionisti e un ranking di 800 al mondo. Il numero 1 del tabellone all’inizio ha fatto valere proprio la sua solidità e si è imposto nel primo set 6-3, ma poi ha subito il ritorno di Bonadio, che ha scatenato il suo proverbiale rovescio e ha preso in mano le redini dell’incontro. Nel terzo non c’è stata storia, e il friulano ha alzato le braccia al cielo dopo un perentorio 6-1 finale. Da segnalare anche l’ottimo torneo del torinese Denis Spiridon e del fiorentino Federico Guarducci, entrambi sconfitti in semifinale.

Risultati sportivi a parte, come ha ricordato in occasione della premiazione la sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì, il Memorial Angelucci sta diventando un appuntamento fisso per il calendario toscano e per Castelfiorentino. Anche quest’anno il pubblico ha risposto alla grande, grazie alle tante serate organizzate dal circolo, e in occasione della finale e della cena dei saluti si sono viste al Giglio oltre 300 persone. Bellissimo il momento conclusivo dopo la premiazione, in cui i ragazzi della scuola tennis si sono presentati in campo sulle note di "Eternity" e hanno fatto volare in cielo i palloncini bianchi nel ricordo di Vieri.

Fonte: Ufficio stampa