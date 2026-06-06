Traffico internazionale di droga, un arresto nel Pisano

A Buti un 59enne è stato arrestato, era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso in Romania. L'arresto è avvenuto giovedì 4 giugno, al mattino.

Il provvedimento restrittivo è scaturito a seguito di una condanna definitiva a 6 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Le indagini della magistratura estera hanno accertato il coinvolgimento dell'uomo in un ingente flusso di droga orchestrato tra la Spagna e la Romania nel periodo compreso tra i mesi di aprile e giugno 2025.

L’operazione congiunta sul territorio, coordinata con tempestività dai reparti dell'Arma, ha permesso di localizzare il 59enne a Buti. L'uomo è in carcere a Pisa.

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