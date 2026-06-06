Travolto da un treno in Liguria: muore 24enne di Viareggio

È stato travolto e ucciso da un treno a Ca' di Boschetti, a La Spezia in Liguria. Ha perso la vita a ventiquattro anni Francesco Lettieri, originario di Torre Del Lago (Viareggio). Stava tornando dal lavoro e doveva prendere il treno, quando un convoglio lo ha colpito.

Non è del tutto chiara la dinamica, pare che il giovane stesse attraversando i binari senza rendersi conto dell'arrivo del treno. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell'ordine, per Lettieri non c'è stato niente da fare.

La notizia ha colpito la comunità di Viareggio dove Lettieri e la sua famiglia erano molto conosciuti. La polfer intanto indaga sul decesso.

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