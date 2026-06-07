Aggressione con feriti in una casa nel Pistoiese, due arresti

Aggressione in un'abitazione a Ponte Buggianese, Pistoia, nella giornata di ieri sabato 6 giugno. Due persone secondo quanto emerso sarebbero state ferite con armi da taglio. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno notato le due vittime, entrambe di origine nordafricana, mentre tentavano di fuggire in strada perdendo sangue.

Immediato l'intervento sul posto delle volanti della polizia: i due aggressori, di circa 30 anni residenti nel Pistoiese, sono stati rapidamente individuati dagli agenti di Pescia e Montecatini e arrestati. I due giovani feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Intanto proseguono le indagini per ricostruire l'accaduto: la casa dove si sono verificati i fatti non risulterebbe in uso a nessuno delle quattro persone coinvolte.

Notizie correlate