Certaldo, Alessandro Cambioni 'Catullo' compie 60 anni

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Un traguardo importante per Alessandro Cambioni, conosciuto da tutti come 'Catullo', imprenditore certaldese molto noto in paese, che oggi celebra il suo sessantesimo compleanno.

In occasione della ricorrenza, familiari e amici hanno voluto dedicargli un messaggio di affetto e stima, ricordando il percorso umano e professionale che lo ha contraddistinto nel corso degli anni.

"Hai dedicato una vita a costruire, a raggiungere traguardi e a superare sfide con passione e determinazione. Oggi, a 60 anni, il tuo più grande successo non è soltanto ciò che hai realizzato, ma la persona straordinaria che sei diventato: un esempio di forza, valori e generosità per tutti coloro che hanno la fortuna di conoscerti".

Ad Alessandro Cambioni giungono quindi gli auguri più sinceri da parte di Emanuela, Fabrizio, Mimmo, Giusy e Alessandra.

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