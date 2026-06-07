Certaldo, Alessandro Cambioni 'Catullo' compie 60 anni

Un traguardo importante per Alessandro Cambioni, conosciuto da tutti come 'Catullo', imprenditore certaldese molto noto in paese, che oggi celebra il suo sessantesimo compleanno.

In occasione della ricorrenza, familiari e amici hanno voluto dedicargli un messaggio di affetto e stima, ricordando il percorso umano e professionale che lo ha contraddistinto nel corso degli anni.

"Hai dedicato una vita a costruire, a raggiungere traguardi e a superare sfide con passione e determinazione. Oggi, a 60 anni, il tuo più grande successo non è soltanto ciò che hai realizzato, ma la persona straordinaria che sei diventato: un esempio di forza, valori e generosità per tutti coloro che hanno la fortuna di conoscerti".

Ad Alessandro Cambioni giungono quindi gli auguri più sinceri da parte di Emanuela, Fabrizio, Mimmo, Giusy e Alessandra.

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