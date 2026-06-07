Aquateam Nuoto Cuoio, successo degli atleti ai Campionati FINP

Si sono appena conclusi a Brescia i Campionati Italiani Assoluti FINP, dal 5 al 7 giugno 2026, una tre giorni di altissimo livello che ha visto sfidarsi in vasca i migliori interpreti del nuoto paralimpico nazionale. Tra i protagonisti della manifestazione spicca l'ASD Aquateam Nuoto Cuoio, che si è presentata ai blocchi di partenza con cinque atleti, raccogliendo risultati straordinari.

Giovanni Turini, autore di una condotta di gara impeccabile, ha migliorato i propri primati personali conquistando due splendidi bronzi nei 150 misti e nei 50 dorso. Martina Alfei, dimostrando un carattere da vera campionessa, ha superato un piccolo fastidio fisico nei 400 stile libero e ha limato secondi preziosi. Nei 200 misti e nei 100 dorso migliorano ancora i suoi primati personali. Per lei un bottino di tre argenti, arrendendosi solo ad atlete di livello olimpico. Stefania Gemignani si conferma una certezza del podio. Con tre medaglie su tre gare disputate, si laurea campionessa italiana nei 100 stile libero (oro) e conquista due bronzi nei 50 dorso e nei 50 stile libero. Filippo Calloni, il più giovane del gruppo, non ha tradito le attese. Al suo esordio in un contesto così prestigioso e in vasca lunga da 50 metri, ha confermato i suoi migliori tempi, mostrando una straordinaria maturità nella gestione della pressione. Fabio Alessio, tra gli ultimi arrivati in casa Aquateam, ha firmato i propri record personali nei 50 stile libero e nei 50 dorso, accumulando un'esperienza e una consapevolezza che saranno fondamentali per il suo futuro sportivo.

La dirigenza dell'ASD Aquateam Nuoto Cuoio ha espresso profonda gratitudine verso tutti gli atleti e le loro famiglie per la costante fiducia dimostrata. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla piscina intercomunale Santa Croce sull’Arno-Fucecchio Aquatempra, a tutto il personale interno, sempre attenti e disponibili verso le esigenze della squadra. E cogliamo l’occasione per sottolineare l’importanza degli sponsor New Elettritalia, Maiora Piscine e Ostuni Auto, che sostengono il progetto fin dalle origini e che hanno contribuito a tutti i nostri successi. Conclusa questa memorabile spedizione, la società augura una buona estate a tutti i suoi sostenitori.

Fonte: Aquateam Nuoto Cuoio

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