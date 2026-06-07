Due overtime per decidere il primo atto della finale tra Union e Abc: finisce 90-89

Se una finale playoff regale sempre emozioni, quella tra Union Basket Prato e Abc Solettificio Manetti sembra voler fare addirittura gli straordinari. Servono due overtime a decidere gara-1, con la squadra di casa che alla fine indirizza la serie chiudendo i giochi sul 90-89. Una finale che testimonia il grande equilibrio tra le due formazioni, che si danno appuntamento a mercoledì per il secondo atto della serie: palla a due ore 21 di nuovo alla Toscanini.

“In questo momento la cosa più importante è resettare immediatamente perché la serie è lunga – commenta coach Paolo Betti -. Non dobbiamo pensare a quello che poteva essere questa sera ma a quello che potrà essere. I due tempi supplementari testimoniano l’equilibrio della partita, poi è normale che in questi casi tutto si decida sugli episodi e sulla maggiore o minore lucidità nei possessi finali. Però eravamo in casa loro, abbiamo fatto bene e questo deve darci fiducia per gara-2”.

LA CRONACA

L’Abc approccia spenta, tanto in attacco quanto in difesa, così Antonini conduce i suoi sul 9-2. Torrigiani batte un colpo per i gialloblu e la tripla di Mancini vale il -3 a metà frazione. Prato, però, resta in controllo: di Regoli il 15-8, che diventa 18-12 alla prima sirena.

La maggior intensità di Union si traduce in due triple a stretto giro di Falaschi che provano a spezzare la gara (26-17). Corbinelli, però, risponde con un parziale personale di 0-6 che tiene l’Abc incollata e prova a dare la scossa ai gialloblu: 26-23 al 14′. Torrigiani dalla lunetta concretizza la rimonta castellana e impatta a quota 30 al 17′, ma Corsi domina a rimbalzo e, approfittando degli extra possessi, riporta i suoi in controllo: 40-34 all’intervallo.

Dagli spogliatoi rientra più solida la squadra di casa, che tocca il +9 a firma Coltrinari (45-36). Corbinelli dall’arco e Cantini da sotto tengono l’Abc in scia, finché le triple di Berni e Torrigiani scrivono -1: 50-49 al 28′. Ed è proprio con Torrigiani, dalla lunetta, che l’Abc mette per la prima volta la testa avanti sul 50-51. Nell’ultimo possesso, però, la tripla di Regoli manda tutti all’ultimo riposo sul 57-53.

Prato, molto più incisiva in attacco e, soprattutto, a rimbalzo, piazza il mini break all’inizio della quarta frazione che sembra indirizzare la sfida (64-55 dopo due giri di lancette). L’Abc, però, non arretra: Landi tiene aperti i giochi e la tripla di Berni scrive 69-67, finché Torrigiani impatta a quota 72 con 6 secondi da giocare. Si va all’overtime.

Il botta e risposta dall’arco tra Bogani e Berni infiamma l’extra time. Il punteggio non si sblocca, fino alla nuova parità a quota 78 con 5 secondi sul cronometro. Secondo overtime.

Le penetrazioni di Corsi e Regoli valgono l’82-78 dopo una manciata di secondi, ma Torrigiani e Mancini ristabiliscono in un amen la parità. Poi, nel punto a punto finale, l’arresto di Bellandi in mezzo all’area decide gara-1.

UNION BASKET PRATO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 90-89 dts

Union Basket Prato: Belardinelli, Mendico 7, Vignozzi, Bellandi 2, Bogani 6, Petri 2, Corsi 14, Falaschi 17, Cavicchi 4, Antonini 19, Coltrinari 4, Regoli 15. All. Paoletti. Ass. Badiali, Boschini.

Abc Solettificio Manetti: Tavarez ne, Lazzeri 2, Ticciati, Corbinelli 15, Talluri 2, Berni 17, Torrigiani 30, Marchetti ne, Landi 6, Cantini 4, Mancini 9, Pedicone 4. All. Betti. Ass. Calvani, Chiarugi.

Parziali: 18-12, 40-34 (22-22), 57-53 (17-19), 72-72 (15-19), 78-78 (6-6), 90-89 (12-11)

Arbitri: Giachi di Firenze, Campatelli di Sesto Fiorentino.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

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