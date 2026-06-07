Elezioni Toscana, ballottaggi Arezzo e Viareggio: le affluenze

Due comuni della Toscana tornano oggi al voto, per il secondo turno, dopo le elezioni del 24 e 25 maggio scorsi. Ballottaggio in corso ad Arezzo e Viareggio: si vota oggi, domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 8 dalle 7 alle 15. Di seguito i dati delle affluenze dal portale Eligendo del Ministero dell'Interno.

Affluenze Arezzo

Ad Arezzo il ballottaggio è tra Marcello Comanducci per il centrodestra, arrivato al 43,8% al primo turno con il candidato di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli, che aveva raggiunto il 32,36% dei voti.

Alle 12 di oggi 7 giugno l'affluenza è al 12,48%, in linea con il primo turno quando la partecipazione alle urne alla stessa ora fu del 12,94%.

Affluenze Viareggio

A Viareggio il secondo turno è tra Sara Grilli per il centrodestra, che aveva raggiunto il 34,29% al primo turno e Federica Maineri, per il centrosinistra, che aveva totalizzato il 30,17% dei voti. Qui l'affluenza si mostra leggermente in calo: alle 12 la partecipazione è al 13,66% contro il 14,96% di due settimane fa.

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