Empoli in lutto per la scomparsa di Maresco Fattori, tra i fondatori di Re.So

Lutto nell'associazionismo a Empoli. È venuto a mancare all'età di 95 anni Maresco Fattori, tra i fondatori del progetto Re.So. Recupero Solidale, che si occupa di recuperare e destinare alimenti a famiglie e persone più bisognose. I funerali si terranno martedì 9 giugno, alle 15.30 in forma civile, alla Vela "Margherita Hack" di Avane, dove ha sede l'associazione.

A ricordare Fattori il sindaco Alessio Mantellassi in una nota di cordoglio: "Maresco Fattori con il suo impegno in Auser e con la compagna di una vita Grazia Susini dette l'impulso necessario a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila nel realizzare una rete di associazioni che combattessero lo spreco per dare cibo a chi non ne ha. Susini partì dalla Sezione Soci Coop, Fattori dall'Auser Filo d'Argento, insieme trovarono altre realtà come le Pubbliche Assistenze con cui fare squadra e impiegare tempo prezioso da dare al volontariato. La sorte ha voluto che Maresco ci lasciasse proprio in occasione di un mercato di Re.So. alla Vela, luogo da lui amato e dove daremo l'ultimo saluto. L'amministrazione comunale e tutta Empoli lo ricorda con la sua visione di un mondo più giusto".

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