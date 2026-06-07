Incidente all'alba a Montelupo Fiorentino, 23enne in codice rosso

Incidente alle prime ore dell'alba a Montelupo Fiorentino. Da quanto si apprende un'auto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada mentre stava percorrendo via di Botinaccio, strada che attraversa le campagne tra Montelupo e Montespertoli. A bordo dell'auto, unico mezzo coinvolto, si trovava un giovane di 23 anni che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Careggi di Firenze.

Sul posto, intorno alle 5, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con un'ambulanza e un'automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il giovane nell'incidente avrebbe riportato un politrauma: data la gravità delle ferite è stato trasferito in codice rosso direttamente all'ospedale fiorentino, dove è stato ricoverato. Sempre dalle prime informazioni, il giovane non sarebbe in pericolo di vita. In corso gli accertamenti e la ricostruzione dell'incidente da parte delle forze dell'ordine.

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