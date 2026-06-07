Lettera di ringraziamento all'Aoup: "Salvato da professionalità e coraggio"

Riceviamo e pubblichiamo le parole di ringraziamento di un lettore nei confronti dei professionisti dell'Azienda ospedaliero universitaria Pisana, in seguito alle cure ricevute e ad un intervento chirurgico eseguito all'ospedale di Cisanello. In una lettera inviata all'ospedale il mittente, Vito Scamarcia, ha espresso la propria riconoscenza volendo poi rendere pubblico il proprio messaggio, inoltrandolo a gonews.it. "Una testimonianza di gratitudine verso l'eccellenza pisana" scrive nell'encomio, che riportiamo di seguito.

"Gentile Redazione, desidero condividere con la comunità una storia che per me rappresenta molto più di un semplice percorso clinico: è un'esperienza di umanità, coraggio professionale e dedizione straordinaria" inizia la lettera. "Di recente sono stato ricoverato presso l'Ospedale di Cisanello, in un momento estremamente delicato della mia vita. Arrivavo da un percorso difficile, segnato da precedenti interventi eseguiti in altre strutture e da un progressivo peggioramento delle mie condizioni generali. Ero stanco, provato e con poche certezze. È in questo contesto che ho incontrato il dottor Piero Vincenzo Lippolis, Direttore dell'U.O. di Chirurgia Generale e Peritoneale. La sua competenza, unita a un coraggio professionale raro, ha rappresentato per me una svolta. Laddove altri avevano esitato, lui ha scelto di intervenire, guidato da una profonda etica medica e da un'umanità che non dimenticherò mai.

L'intervento ha avuto un esito positivo grazie alla straordinaria perizia tecnica dei chirurghi e alla perfetta coordinazione dell'intera equipe medica e infermieristica. Ogni gesto, ogni attenzione, ogni parola ha contribuito a restituirmi fiducia e dignità. Un ringraziamento altrettanto sentito va al prof. Francesco Forfori e alla sua equipe dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione. La gestione post-operatoria è stata un esempio impeccabile di vigilanza, precisione e cura costante. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine anche a tutto il personale infermieristico e socio-sanitario dei reparti coinvolti: persone che, oltre alla competenza, hanno saputo offrire empatia, delicatezza e sostegno umano nei momenti più fragili".

Infine la conclusione, "con sincera riconoscenza" del lettore: "Non si è trattato solo di un atto medico, ma di un vero e proprio salvataggio, reso possibile da professionalità, responsabilità e coraggio".

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