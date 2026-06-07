Marliana, bambino cade dalla finestra: interviene l'elisoccorso

Cronaca Marliana
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Attimi di grande paura oggi a Marliana, in provincia di Pistoia, dove un bambino di 9 anni è caduto da una finestra. È successo nella tarda mattinata, intorno a mezzogiorno, quando è scattato l'allarme facendo intervenire sul posto i soccorsi sanitari inviati dal 118, che hanno prestato al piccolo le prime cure. Secondo quanto riportato dalla stampa locale dalle prime ricostruzioni il bimbo si sarebbe sporto troppo da una finestra, al primo piano di un centro di accoglienza, fino a perdere l'equilibrio e precipitare da un'altezza di circa quattro metri. Sempre dalle prime informazioni nella caduta il bimbo non avrebbe colpito la testa, e sarebbe rimasto cosciente durante i soccorsi. Data la dinamica e la giovane età è stato allertato l'elisoccorso Pegaso, che ha effettuato il trasferimento all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

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