"Nero a Montopoli", nel borgo una serata tra tartufo e sapori del territorio

Dopo il successo delle passeggiate sulle tracce del tartufo nero, il progetto "Nero a Montopoli" prosegue con un nuovo appuntamento dedicato ai sapori del territorio (Qui il programma). Giovedì 11 giugno, dalle ore 19.30, la terrazza dell’Hotel Quattro Gigli di Montopoli in Val d’Arno ospiterà "Nero a tavola – Vino e cibo sulla terrazza", un evento promosso dal Comune di Montopoli in Val d’Arno e realizzato in coprogettazione con l’Associazione Culturale Arco di Castruccio. La serata sarà l’occasione per celebrare il tartufo nero e le eccellenze gastronomiche locali attraverso degustazioni, showcooking, musica e momenti di intrattenimento per tutta la famiglia.

Tra le principali novità dell’iniziativa sarà presentato ufficialmente NEROMONTOPOLI, il nuovo panino ideato dall’incontro tra la Norcineria Marianelli di Montopoli e l’arte bianca dell’Ostacolo di San Romano. Una proposta gastronomica originale preparata con salsiccia, tartufo nero e ingredienti del territorio, pensata per raccontare i sapori e l’identità di Montopoli. Accanto a questa novità sarà possibile degustare anche una speciale pizza al tartufo nero e concludere con il tradizionale Dolce di San Matteo – Dolce della Pace, simbolo della storia e della cultura montopolese. Il tutto sarà accompagnato da una selezione di vini locali.

"Con Nero a Montopoli – sottolineano gli organizzatori – vogliamo valorizzare il tartufo nero non soltanto come prodotto di eccellenza, ma come elemento identitario capace di mettere in rete produttori, attività economiche, associazioni e comunità. La presentazione del nuovo panino NEROMONTOPOLI rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, creando un prodotto che potrà diventare ambasciatore del nostro territorio". La partecipazione è gratuita. I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione presso l’Ufficio Turistico del Comune di Montopoli in Val d’Arno: iat@comune.montopoli.pi.it

Fonte: Ufficio stampa