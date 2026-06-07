Proposta di matrimonio in piazza a Empoli, l'emozione al Volo del Ciuco

Le bandiere della contrada si sono alzate una dietro l'altra, svelando una sorpresa che ha incantato tutta la piazza. Dietro i drappi mossi dagli sbandieratori c'è un giovane, in ginocchio con un anello tra le mani. Davanti a lui lo stupore di una ragazza, incredula e commossa. Una scena che sembra arrivare da un film, o dai racconti di una favola, quella diventata realtà e custodita dal Volo del Ciuco a Empoli: a rendere ancora più speciale la giornata della 545esima edizione è stata la proposta di matrimonio, aperta dal ritmo dei tamburi e dallo squillo delle chiarine, di Cosmin Ion a Rachele Del Moro, entrambi sbandieratori della contrada Porta Caracosta di Cerreto Guidi.

A rendere noto l'evento è la Compagnia di Sant'Andrea, organizzatrice del Volo del Ciuco. È il pomeriggio di sabato 6 giugno, manca ancora qualche ora al tradizionale atterraggio dell'animale di cartapesta in volo dal campanile della Collegiata quando, ai piedi della chiesa in piazza Farinata degli Uberti, la scena nel pomeriggio si è resa protagonista. Cosmin, con la complicità di tutti i compagni di contrada, ha fatto la proposta alla compagna Rachele: un momento indimenticabile per la coppia, la contrada bianco nera cerretese presente con le sue esibizioni alla rievocazione storica e i presenti, coinvolti dall'emozione.

In un video diffuso dagli organizzatori si vedono sbandieratori e musici sfilare accanto alla fontana dei Leoni: ad un certo punto le bandiere si dispongono tutte in fila, facendo da sipario alla proposta davanti al pubblico, seguita da sorrisi e applausi dei presenti. Ma soprattutto dall'abbraccio della coppia, 24 anni lei e 25 anni lui, entrambi sbandieratori della contrada bianco nera. Una magica parentesi racchiusa dal Volo del Ciuco di quest'anno, e non l'unico festeggiamento: la manifestazione ha visto anche il compleanno di uno storico figurante, il pontormese Francesco Salvadori, che pur di non mancare al corteo storico ha simbolicamente spento sessanta candeline sfilando in abiti medievali, insieme a tutta la famiglia.

Francesco Salvadori festeggia il compleanno al Volo del Ciuco

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