Tennis Certaldo conquista il titolo nazionale della Coppa Italia Uisp

L’ASD Tennis Certaldo si aggiudica il titolo di Campione Nazionale della Coppa Italia 2026, trionfando oggi ad Albarella, in Veneto, al termine di una giornata di grande intensità sportiva.

La squadra certaldese, nella competizione targata Uisp, ha compiuto un percorso netto e autorevole: dopo aver superato nei quarti di finale la rappresentativa del Friuli Venezia Giulia, ha conquistato l’accesso alla finale battendo in semifinale il Lazio.

Nell’atto conclusivo della competizione, la formazione di Certaldo ha avuto la meglio su Toscana 2, assicurandosi il titolo nazionale.

La squadra certaldese campione d’Italia 2026 è composta da: Tommaso Barnini, Andrea Bruni, Alessandro Busini, Davide Carfora, Claudia Centi, Cristian Dainelli (Capitano), Francesco Lorini, Claudio Paoletti, Alessandro Pigna, Massimo Pratesi, Elisa Spinelli, Piergiorgio Verdiani.

"Un successo che valorizza il lavoro del gruppo e lo spirito di unione dei suoi rappresentanti - commenta il vicesindaco con delega allo sport Simone Scardigli - e porta in alto il nome di Certaldo in una competizione nazionale di rilievo, in continuità con ciò che il tennis italiano sta facendo a livello mondiale".

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate