Trofeo Bastianelli a San Miniato: oggi la finale del torneo tra memoria, sport e amicizia

Si è conclusa sabato 6 giugno la prima giornata dell’VIII° Trofeo Bastianelli & Peace Cup, organizzato da Etrusca Basket San Miniato, con incontri disputati tra il Palazzetto Fontevivo e il Pala Mannucci di Ponte a Egola.

Il torneo è dedicato alla memoria di Vittorio Bastianelli, giovane atleta il cui ricordo continua a trasmettere valori di sport, rispetto, amicizia e passione per il basket.

Oggi, domenica 7 giugno, si svolgeranno le finali che determineranno la classifica finale del torneo:

Ore 08:45 – Finale 7°-8° posto – Basket San Casciano vs Castelfranco Frogs (Pala Mannucci)

Ore 09:30 – Finale 3°-4° posto – Libertas Academy Livorno vs Basket Cecina (Fontevivo)

Ore 10:45 – Finale 5°-6° posto – Etrusca Basket San Miniato vs Costone Siena (Pala Mannucci)

Ore 11:30 – Finale 1°-2° posto – Virtus Bologna vs Basket Calcinaia (Fontevivo)

Ore 13:30 – Premiazioni finali (Fontevivo)

La giornata si concluderà con la cerimonia di premiazione e con un momento dedicato al ricordo di Vittorio Bastianelli, nel segno dei valori che hanno ispirato la nascita del torneo e che continuano a caratterizzarne lo spirito.

L’iniziativa è promossa da Etrusca Basket San Miniato con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di San Miniato, del CCN San Miniato e di Basketball for Peace, ed è realizzata con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana.

Il Trofeo Bastianelli si conferma così non soltanto come una competizione sportiva, ma come un’importante occasione di crescita educativa e umana, capace di unire sport, memoria e comunità nel ricordo di Vittorio.

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