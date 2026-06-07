Virtus Bologna si aggiudica il Trofeo Bastianelli: due giorni di basket e memoria a San Miniato

Si è conclusa con il trionfo della Virtus Bologna l’edizione 2026 dell’VIII Trofeo Bastianelli. Nella finale contro Basket Calcinaia, la formazione bolognese ha conquistato il titolo al termine di una gara combattuta e avvincente, degna conclusione di una manifestazione che ha regalato emozioni e spettacolo.

Alla competizione hanno preso parte Etrusca Basket San Miniato, Libertas Academy Livorno, Costone Siena, Virtus Bologna, Basket Cecina, Basket Calcinaia, Castelfranco Frogs e Basket San Casciano. Le squadre si sono affrontate in un clima di sana competizione, distinguendosi per impegno, correttezza e rispetto dei valori sportivi.

Virtus Bologna

Nato per onorare la memoria di Vittorio Bastianelli, giovane atleta prematuramente scomparso, il torneo si conferma anno dopo anno un appuntamento di grande valore sportivo e umano. Un evento capace di coniugare la passione per il basket con la trasmissione di principi fondamentali come amicizia, inclusione e crescita personale.

Particolarmente toccante il momento delle premiazioni, che ha riunito atleti, dirigenti e famiglie in un ricordo condiviso di Vittorio, sottolineando il significato più autentico della manifestazione e il legame che continua a unire l’intera comunità sportiva attorno alla sua memoria.

Un ringraziamento speciale va ai genitori dell’Etrusca Basket San Miniato Esordienti 2014, il cui prezioso contributo organizzativo, unito a entusiasmo e disponibilità, ha rappresentato un elemento fondamentale per il successo dell’evento.

Etrusca Basket San Miniato

Hanno premiato tutte le squadre : Simone Giglioli Sindaco di San Miniato, Elena Maggiorelli e Matteo Squicciarini Assessori comune San Miniato, Giacomo Gozzini CONI provinciale di Pisa, Andrea Lavecchia referente basket for peace per la provincia di Pisa. In rappresentanza del CCN San Miniato era presente Caterina Malvezzi.

Grazie al CCN San Miniato, Regione Toscana e Consiglio Regionale della Toscana per il sostegno economico e il Patrocino.

L’VIII Trofeo Bastianelli si archivia così con il successo della Virtus Bologna sul parquet e con una vittoria ancora più importante fuori dal campo: quella dei valori dello sport, della condivisione e del ricordo, nel nome di Vittorio Bastianelli.

Fonte: Ufficio stampa

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