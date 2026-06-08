A Pulica la celebrazione per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri

Domenica 7 giugno, presso la Chiesa di San Donato in Livizzani a Pulica, l'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Montelupo Fiorentino e sotto Sez di Montespertoli unitamente alla sezione di Empoli, con la presenza dell'Ispettore Regionale Generale Div. Luigi Nardini, Presidente Luogotenente C.S. Cutrupi Maurizio e V.Presidente App.Sx.Q.S. Gabriele Mariano della ANC Montelupo e Montespertoli, Presidente Lgt.C.S. Di Luzio Sandro della ANC Empoli e Presidente Car. Baldi Roberto della ANC di Cerreto Guidi, hanno festeggiato i 212 anni dalla Fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La cerimonia religiosa celebrata da S.E.Rev. Cardinale Ernest Simoni e concelebrata da Don Cristian Meriggi si é svolta alla presenza di moltissimi persone ed Autorità.

La messa é stata accompagnata dal gruppo musicale ANC Montelupo F.no con il tenore Michelucci Michael, il violinista Andrea Boccino, la soprano Roberta Ceccotti, e da il maestro, Marconcini e coro della Chiesa.

La presenza dei Carabinieri in Grande Uniforme Storica ha reso solenne la Festa, e l'Ispettore Regionale Generale Div. Luigi Nardini e il Generale B. Salvatore Scafuri hanno fatto una riflessione dialettica sui 212 anni dei Carabinieri.

Terminate le funzioni religiose, nel piazzale davanti alla Chiesa, alla presenza del Cardinale e dei numerosi intervenuti , la Fanfara dei Bersaglieri sez.Aldo Marzi di Firenze ha intonato alcuni inni e marce molto conosciute ed il Gruppo Musicale ANC Montelupo ha suonato e cantato famose canzoni popolari.

Quindi la Festa é proseguita presso il Ristorante I Palmenti di Montelupo Fiorentino dove nell'intermezzo della cena la Fanfara dei Bersaglieri ha suonato celebri brani che li contraddistinguono, alternandosi con canzoni famose cantate dal tenore Michelucci e dalla soprano Ceccotti.

Si ringrazia della presenza il Consigliere Migliorini Andrea in rappresentanza del Comune di Montespertoli, tutta l''ANC della Sezione di Empoli e Cerreto Guidi il Comandante della Compagnia CC di Scandicci Capitano Riccardo Cuneo.

Il Comandante della Stazione CC. Luogotenente Bruno Mencarelli, Il Comandante della Stazione CC. di Montespertoli Mar.Ca. Soldi Simone e tutte le Benemerite che con la capo Benemerita Simona Polidori, hanno prestato costantemente la loro preziosa assistenza.

Grande spettacolo emozionante che é stato apprezzato ed applaudito da tutti i presenti.

Fonte: Ufficio stampa

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