Acqua & Sapone: tavolo in plenaria, lo scouting della Regione

Tavolo in plenaria quest’oggi in Regione per Acqua e Sapone, con le organizzazioni sindacali, le rsu aziendali, l’azienda e le Istituzioni riunite nella sede della presidenza da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, presenti il sindaco di Piancastagnaio, Franco Capocchi e la presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti. Per tutta la durata del confronto, andato avanti varie ore e per l’intera mattinata, un presidio dei lavoratori dello stabilimento di Piancastagnaio ha atteso davanti a palazzo Strozzi Sacrati di conoscere l’esito del tavolo.

“E’ stato un incontro interlocutorio - ha dichiarato Fabiani - ma finalmente si è cominciato a parlare di contenuti; l’azienda ha chiesto tempo prima di rispondere ad alcune domande poste dai sindacati e anche per questo il tavolo rimane aperto, sarà riconvocato il 17 giugno e in questo lasso di tempo si terrà anche un incontro tra le parti che cominceranno a parlarsi. Ormai è un dato acquisito che il passaggio di mano del sito, per garantire continuità produttiva e occupazionale, è condizione irrinunciabile per raggiungere qualsiasi tipo di accordo”.

“Così come avevamo pattuito - ha aggiunto il consigliere di Giani - la Regione ha cominciato a fare lo scouting: abbiamo già avviato interlocuzioni con tre soggetti imprenditori che per altro nei prossimi giorni saranno in visita al sito. Ovviamente adesso toccherà all’azienda dare il supporto necessario perchè le opzioni si concretizzino in scelte per il futuro”.

Fonte: Regione Toscana