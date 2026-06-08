Urne chiuse a Arezzo e Viareggio: affluenze in calo rispetto al primo turno

Domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026 si è votato per il secondo turno delle elezioni amministrative sia a Arezzo sia a Viareggio (Lucca). Dopo l'impasse del primo turno, è tempo di decidere chi governerà le due città toscane andate al ballottaggio.

Le urne sono state chiuse alle 15 del lunedì e sono ufficiali da poco le affluenze: 53,11% a Arezzo (al primo turno era 59,30) e 48,53% a Viareggio (al primo turno era 55,01%).

In entrambi i casi si registra un calo rispetto sia alle scorse elezioni sia, soprattutto, al primo turno, un numero che potrebbe essere spiegato dalla mancanza di alcuni sfidanti, 'fatti fuori' due settimane fa. Sia a Viareggio sia a Arezzo la sfida finale era tra centrosinistra e centrodestra, Maineri vs Grilli in Versilia mentre Ceccarelli vs Comanducci nella città dell'oro.

A breve sempre su gonews.it potrete trovare i risultati definitivi con gli aggiornamenti su chi guiderà le due città.

Notizie correlate