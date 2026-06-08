Aggressioni e rapina a Viareggio: tre arresti dei carabinieri

Nella serata di ieri, sul lungomolo Corrado del Greco a Viareggio, si sono verificate più aggressioni a scopo di rapina ai danni di passanti, culminate nell’arresto di tre persone da parte dei Carabinieri. Secondo quanto riportato dall’Arma in una nota, si tratta di un episodio definito "gravissimo episodio di violenza".

Intorno alle 20 la centrale operativa ha ricevuto numerose segnalazioni relative a un gruppo di individui che "con particolare violenza, stava aggredendo i passanti per sottrarre loro effetti personali". Le pattuglie intervenute hanno trovato due vittime, padre e figlio, con "lesioni evidenti e sanguinanti" e con il racconto di essere stati accerchiati e colpiti da più persone che avevano sottratto uno smartphone e una collana.

Il giovane, secondo quanto riferito dai militari, "già debilitato da un recente intervento chirurgico e con un tutore ortopedico alla gamba, non aveva potuto difendersi". Nel corso della stessa azione un passante, intervenuto per prestare aiuto, è stato a sua volta aggredito e rapinato della collana d’oro che indossava.

Dopo aver raccolto le prime informazioni, i Carabinieri si sono diretti verso la stazione ferroviaria, dove hanno individuato tre uomini corrispondenti alle descrizioni fornite dalle vittime. I soggetti, riconosciuti tramite identificazione fotografica, sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata continuata in concorso con altri individui ancora in corso di identificazione