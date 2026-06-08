Al via la seconda edizione di 'Note nei Chiostri Empolesi': il programma completo

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L’estate de Il Contrappunto prende il via con la seconda edizione di “Note nei Chiostri Empolesi”, rassegna promossa con il patrocinio del Comune di Empoli e della Città Metropolitana di Firenze e con il sostegno del Ministero della Cultura.

Sono otto i concerti in programma a Empoli, dal 10 giugno al 29 luglio 2026, tra eventi a ingresso gratuito e spettacoli a pagamento, ospitati in luoghi di grande fascino come il chiostro della chiesa di Santa Maria a Ripa, il chiostro della Collegiata di Sant’Andrea e il chiostro degli Agostiniani. Spazi ricchi di storia, arte e spiritualità che accoglieranno gli appassionati di musica classica e opera nel corso dell’estate.

“Note nei Chiostri Empolesi” è inserita nel programma comunale “Uno spettacolo d’estate”.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.15.

GIUGNO

10 giugno – Chiostro della Chiesa di Santa Maria a Ripa

Tra natura e incanto: da Oberon alla Pastorale

  • Andrea Mura, direttore
  • Orchestra Il Contrappunto
  • Musiche di Weber e Beethoven

Ingresso gratuito

17 giugno – Chiostro della Chiesa dei SS. Simone e Giuda a Corniola

Come un colpo di cannone! Quando l’opera lirica incontra la commedia

  • Alessandro Bartolozzi, direttore
  • Davide Ciarrocchi, tenore
  • Romano Martinuzzi, baritono
  • Anastassiya Kozhukharova, soprano
  • Orchestra Il Contrappunto
  • Musiche di Rossini, Mozart e Donizetti

Ingresso gratuito

24 giugno – Chiostro degli Agostiniani

La strada dell’amore

  • Vito Clemente, direttore
  • Orchestra Il Contrappunto
  • Musiche di Rota

Ingresso a pagamento

LUGLIO

1 luglio – Chiostro della Chiesa di Santa Maria a Ripa

Omaggio a Morricone

  • Giuseppe Lanzetta, direttore
  • Orchestra da Camera Fiorentina
  • Musiche di Morricone, Rota, Piovani e Bacalov

Ingresso gratuito

8 luglio – Chiostro della Collegiata di Sant’Andrea

Composizioni in fiore

  • Claudio Cohen, direttore
  • Fabrizio Meloni, clarinetto
  • Orchestra Il Contrappunto
  • Musiche di Darmanin, Weber e Beethoven

Ingresso gratuito

15 luglio – Chiostro degli Agostiniani

Omaggio a Modugno

  • Gianclarlo Del Lorenzo, direttore
  • Peppe Voltarelli, voce
  • Orchestra Sinfonica di Sanremo

Ingresso a pagamento

22 luglio – Chiostro della Chiesa di Santa Maria a Ripa

Destino, grazia e potenza

  • Marek Wroniszewski, direttore
  • Eliso Bolkvadze, pianoforte
  • Dario Venghi, Stefano Berluti, Gianni Calonaci e Andrea Mugnaini, corni
  • Orchestra Il Contrappunto
  • Musiche di Schumann, Mozart e Beethoven

Ingresso gratuito

29 luglio – Chiostro della Chiesa di Santa Maria a Ripa

Nebbie e infinito

  • Andrea Mura, direttore
  • Orchestra Il Contrappunto
  • Musiche di Schubert e Mendelssohn

Ingresso gratuito

Appuntamenti straordinari

A chiudere la stagione estiva, due eventi speciali prima della pausa di agosto.

30 luglio – Chiostro degli Agostiniani

Suor Angelica di Puccini

  • Mario Menicagli, direttore
  • Orchestra Il Contrappunto

Ingresso a pagamento

5 agosto – Chiostro degli Agostiniani

Boléro di Ravel e Carmen Suite di Bizet

  • Damiano Tognetti, direttore
  • Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno

Ingresso a pagamento

Informazioni e biglietti

E-mail: info@associazioneilcontrappunto.com
Telefono: 353 4799903
Sito web: www.associazioneilcontrappunto.com

Fonte: Ufficio Stampa

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