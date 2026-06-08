Al via la seconda edizione di 'Note nei Chiostri Empolesi': il programma completo

L’estate de Il Contrappunto prende il via con la seconda edizione di “Note nei Chiostri Empolesi”, rassegna promossa con il patrocinio del Comune di Empoli e della Città Metropolitana di Firenze e con il sostegno del Ministero della Cultura.

Sono otto i concerti in programma a Empoli, dal 10 giugno al 29 luglio 2026, tra eventi a ingresso gratuito e spettacoli a pagamento, ospitati in luoghi di grande fascino come il chiostro della chiesa di Santa Maria a Ripa, il chiostro della Collegiata di Sant’Andrea e il chiostro degli Agostiniani. Spazi ricchi di storia, arte e spiritualità che accoglieranno gli appassionati di musica classica e opera nel corso dell’estate.

“Note nei Chiostri Empolesi” è inserita nel programma comunale “Uno spettacolo d’estate”.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.15.

GIUGNO

10 giugno – Chiostro della Chiesa di Santa Maria a Ripa

Tra natura e incanto: da Oberon alla Pastorale

Andrea Mura, direttore

Orchestra Il Contrappunto

Musiche di Weber e Beethoven

Ingresso gratuito

17 giugno – Chiostro della Chiesa dei SS. Simone e Giuda a Corniola

Come un colpo di cannone! Quando l’opera lirica incontra la commedia

Alessandro Bartolozzi, direttore

Davide Ciarrocchi, tenore

Romano Martinuzzi, baritono

Anastassiya Kozhukharova, soprano

Orchestra Il Contrappunto

Musiche di Rossini, Mozart e Donizetti

Ingresso gratuito

24 giugno – Chiostro degli Agostiniani

La strada dell’amore

Vito Clemente, direttore

Orchestra Il Contrappunto

Musiche di Rota

Ingresso a pagamento

LUGLIO

1 luglio – Chiostro della Chiesa di Santa Maria a Ripa

Omaggio a Morricone

Giuseppe Lanzetta, direttore

Orchestra da Camera Fiorentina

Musiche di Morricone, Rota, Piovani e Bacalov

Ingresso gratuito

8 luglio – Chiostro della Collegiata di Sant’Andrea

Composizioni in fiore

Claudio Cohen, direttore

Fabrizio Meloni, clarinetto

Orchestra Il Contrappunto

Musiche di Darmanin, Weber e Beethoven

Ingresso gratuito

15 luglio – Chiostro degli Agostiniani

Omaggio a Modugno

Gianclarlo Del Lorenzo, direttore

Peppe Voltarelli, voce

Orchestra Sinfonica di Sanremo

Ingresso a pagamento

22 luglio – Chiostro della Chiesa di Santa Maria a Ripa

Destino, grazia e potenza

Marek Wroniszewski, direttore

Eliso Bolkvadze, pianoforte

Dario Venghi, Stefano Berluti, Gianni Calonaci e Andrea Mugnaini, corni

Orchestra Il Contrappunto

Musiche di Schumann, Mozart e Beethoven

Ingresso gratuito

29 luglio – Chiostro della Chiesa di Santa Maria a Ripa

Nebbie e infinito

Andrea Mura, direttore

Orchestra Il Contrappunto

Musiche di Schubert e Mendelssohn

Ingresso gratuito

Appuntamenti straordinari

A chiudere la stagione estiva, due eventi speciali prima della pausa di agosto.

30 luglio – Chiostro degli Agostiniani

Suor Angelica di Puccini

Mario Menicagli, direttore

Orchestra Il Contrappunto

Ingresso a pagamento

5 agosto – Chiostro degli Agostiniani

Boléro di Ravel e Carmen Suite di Bizet

Damiano Tognetti, direttore

Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno

Ingresso a pagamento

Informazioni e biglietti

E-mail: info@associazioneilcontrappunto.com

Telefono: 353 4799903

Sito web: www.associazioneilcontrappunto.com

Fonte: Ufficio Stampa

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