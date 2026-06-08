Al via la seconda edizione di 'Note nei Chiostri Empolesi': il programma completo

L’estate de Il Contrappunto prende il via con la seconda edizione di “Note nei Chiostri Empolesi”, rassegna promossa con il patrocinio del Comune di Empoli e della Città Metropolitana di Firenze e con il sostegno del Ministero della Cultura.
Sono otto i concerti in programma a Empoli, dal 10 giugno al 29 luglio 2026, tra eventi a ingresso gratuito e spettacoli a pagamento, ospitati in luoghi di grande fascino come il chiostro della chiesa di Santa Maria a Ripa, il chiostro della Collegiata di Sant’Andrea e il chiostro degli Agostiniani. Spazi ricchi di storia, arte e spiritualità che accoglieranno gli appassionati di musica classica e opera nel corso dell’estate.
“Note nei Chiostri Empolesi” è inserita nel programma comunale “Uno spettacolo d’estate”.
Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.15.
GIUGNO
10 giugno – Chiostro della Chiesa di Santa Maria a Ripa
Tra natura e incanto: da Oberon alla Pastorale
- Andrea Mura, direttore
- Orchestra Il Contrappunto
- Musiche di Weber e Beethoven
Ingresso gratuito
17 giugno – Chiostro della Chiesa dei SS. Simone e Giuda a Corniola
Come un colpo di cannone! Quando l’opera lirica incontra la commedia
- Alessandro Bartolozzi, direttore
- Davide Ciarrocchi, tenore
- Romano Martinuzzi, baritono
- Anastassiya Kozhukharova, soprano
- Orchestra Il Contrappunto
- Musiche di Rossini, Mozart e Donizetti
Ingresso gratuito
24 giugno – Chiostro degli Agostiniani
La strada dell’amore
- Vito Clemente, direttore
- Orchestra Il Contrappunto
- Musiche di Rota
Ingresso a pagamento
LUGLIO
1 luglio – Chiostro della Chiesa di Santa Maria a Ripa
Omaggio a Morricone
- Giuseppe Lanzetta, direttore
- Orchestra da Camera Fiorentina
- Musiche di Morricone, Rota, Piovani e Bacalov
Ingresso gratuito
8 luglio – Chiostro della Collegiata di Sant’Andrea
Composizioni in fiore
- Claudio Cohen, direttore
- Fabrizio Meloni, clarinetto
- Orchestra Il Contrappunto
- Musiche di Darmanin, Weber e Beethoven
Ingresso gratuito
15 luglio – Chiostro degli Agostiniani
Omaggio a Modugno
- Gianclarlo Del Lorenzo, direttore
- Peppe Voltarelli, voce
- Orchestra Sinfonica di Sanremo
Ingresso a pagamento
22 luglio – Chiostro della Chiesa di Santa Maria a Ripa
Destino, grazia e potenza
- Marek Wroniszewski, direttore
- Eliso Bolkvadze, pianoforte
- Dario Venghi, Stefano Berluti, Gianni Calonaci e Andrea Mugnaini, corni
- Orchestra Il Contrappunto
- Musiche di Schumann, Mozart e Beethoven
Ingresso gratuito
29 luglio – Chiostro della Chiesa di Santa Maria a Ripa
Nebbie e infinito
- Andrea Mura, direttore
- Orchestra Il Contrappunto
- Musiche di Schubert e Mendelssohn
Ingresso gratuito
Appuntamenti straordinari
A chiudere la stagione estiva, due eventi speciali prima della pausa di agosto.
30 luglio – Chiostro degli Agostiniani
Suor Angelica di Puccini
- Mario Menicagli, direttore
- Orchestra Il Contrappunto
Ingresso a pagamento
5 agosto – Chiostro degli Agostiniani
Boléro di Ravel e Carmen Suite di Bizet
- Damiano Tognetti, direttore
- Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno
Ingresso a pagamento
Informazioni e biglietti
E-mail: info@associazioneilcontrappunto.com
Telefono: 353 4799903
Sito web: www.associazioneilcontrappunto.com
Fonte: Ufficio Stampa
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