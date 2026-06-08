Cedole librarie digitali: pubblicato l’avviso per l’istituzione dell’albo dei rivenditori convenzionati

er la fornitura gratuita dei libri di testo destinati agli alunni e alle alunne della scuola primaria per l’anno scolastico 2026/2027. Tutti i dettagli
Il Comune di Empoli informa che è stato pubblicato l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli esercizi commerciali convenzionati per la fornitura dei libri di testo destinati agli alunni della scuola primaria per l’anno scolastico 2026/2027, mediante sistema di cedole librarie digitali.
L’avviso è rivolto a tutte le cartolibrerie, librerie ed esercizi commerciali abilitati alla vendita di testi scolastici che intendano aderire al sistema di fornitura gratuita dei libri per la scuola primaria, ai sensi dell’art. 156, comma 1, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e nel rispetto delle indicazioni regionali di cui alla L.R. Toscana 70/2020.
Finalità del servizio
Le cedole librarie costituiscono uno strumento che consente agli alunni e alle alunne della scuola
primaria, residenti nel Comune di Empoli e frequentanti scuole pubbliche o paritarie, di ricevere
gratuitamente i libri di testo previsti dal Ministero, garantendo:
• l’effettivo diritto allo studio e alla pari opportunità educativa;
• la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie;
• una maggiore semplificazione e tracciabilità del servizio, attraverso strumenti digitali.
Come funziona per le famiglie
Una volta attivato il servizio, le famiglie riceveranno cedole digitali personalizzate attraverso il
portale comunale o sistemi abilitati (con accesso tramite SPID/CIE), e potranno recarsi presso uno
degli esercizi convenzionati per prenotare e ritirare i libri.
I costi dei libri, entro i limiti dei tetti ministeriali, saranno coperti direttamente dal Comune, senza
alcun esborso economico per le famiglie.
Tempistiche e modalità
Tutti gli esercizi interessati potranno presentare domanda secondo le modalità indicate nell’avviso,
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Empoli (www.comune.empoli.fi.it) al link https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Cedole-librarie
L’inserimento nell’elenco sarà condizione necessaria per la partecipazione al sistema di cedole per
l’a.s. 2026/2027.
Per informazioni:
0571757554
Ufficio responsabile della procedura: Servizio Scuola
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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